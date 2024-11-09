"حين يواجهك هالاند لا تذهب إلى العشب".. جوارديولا: قد يستحق فريق آخر لقب البريميرليج.. وهذا ما قلته لنجم برايتون

ماذا قال بيب؟

كشف الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، ما قاله للمدافع الهولندي يان باول فان هيك لاعب برايتون، عقب مباراة الفريقين التي خسرها السيتي (2-1) في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا، في تصريحات لـ"سكاي سبورت": "كان (فان هيك) قويًا مع إرلينج هالاند، قلت له عندما يقف إرلينج في وجهك، ابق على قدميك، ولا تذهب إلى العشب، لكنه لعب مباراة جيدة حقًا".

وسُئل جوارديولا عن سبب تعرضه للهزيمة الرابعة على التوالي لأول مرة في مسيرته التدريبية، فعلق: "حسنًا، دائمًا هناك شيء يحدث لأول مرة في الحياة، تلقينا هزيمتين في الدوري الإنجليزي، عليك أن تحسب عدد الانتصارات والهزائم، وانظر للفارق".

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وأضاف: "ليس من الجيد أن تخسر مباراتين متتاليتين في الدوري، نقدم أداءً جيدًا في أوقات عدة من المباراة، لكن ليس في كل الدقائق، مشكلتنا ليست في الأداء السيئ، بل في الأداء الجيد لمدة 90 دقيقة، سنصفي أذهاننا ونعود أفضل بعد التوقف الدولي، ما زلنا في المركز الثاني".

وواصل: "بعد 7 سنوات حصدنا خلالها لقب البريميرليج 6 مرات، ربما يستحق فريق آخر التتويج بالدوري هذا العام".

وعن الإصابات التي يعاني منها الفريق، ختم: "هذا هو التحدي الذي نواجهه، وأنا أحب التحديات، لن أتراجع، فأنا أريد أن أفعل ذلك أكثر من أي وقت مضى".