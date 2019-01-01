هازارد يُرشح صلاح وماني للكرة الذهبية

احترام كبير من نجم تشيلسي السابق..

يرى إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد، أن الكرة الذهبية يجب أن تُمنح إلى أحد لاعبي ليفربول، معتبرًا أن محمد صلاح وساديو ماني وكذلك فيرجيل فان دايك، هم الأحق بالتتويج بها.

وقدّم ليفربول العام الماضي موسمًا للتاريخ، عندما تمكن من تحقيق دوري أبطال أوروبا بعد الريمونتادا العظيمة أمام برشلونة ثم الفوز على توتنهام في النهائي، كما حققت كتيبة كلوب رقمًا قياسيًا من النقاط في الدوري الإنجليزي وخسرته بفارق نقطة عن مانشستر سيتي.

صلاح سجل 27 هدفًا في مختلف البطولات الموسم الماضي، في الوقت الذي سجل فيه ماني 26 هدفًا، بينما كان فان دايك من أهم رجال يورجن كلوب الذين ساهموا بالأداء وبالشخصية في المستوى المذهل الذي ظهر به الريدز.

لذلك، فلم يتردد هازارد في تسمية الثلاثي على أنهم الأحق بجائزة الكرة الذهبية، على الرغم من وجود ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وكذلك هازارد نفسه ضمن القائمة المتوقعة المرشحة للجائزة الكبرى.

محرز يكشف عن رد فعل نجوم مانشستر سيتي على فوز ليفربول

هازارد تحدث إلى الصحافة الفرنسية وقال "الكرة الذهبية؟ كنت لأمنحها لأحد لاعبي ليفربول. ماني أو صلاح أو فان دايك، إنهم يستحقون التتويج بها.".

وأضاف الدولي البلجيكي "لو كان ماني قد حقق كأس الأمم الإفريقية مع السنغال لكان الأحق بها من دون جدال، سيكون من الرائع أن يحققها هو أو صلاح، الذي في الواقع هو أحد أصدقائي.".

وأتم "سيكون أمرًا مميزًا للكرة الإفريقية وكذلك الإنجليزية إذا ما تُوِّج أحد منهما بالكرة الذهبية وكلاهما يستحق.".

يذكر أن ليفربول يُقدم هذا الموسم أيضًا مردودًا كبيرًا أيضًا جعله يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي، إلى جانب تصدره مجموعته في دوري أبطال أوروبا، فلم يتلق سوى هزيمة واحدة حتى الآن في مختلف المسابقات كانت من نابولي في السان باولو.