كانتي: رفضت باريس سان جيرمان لأسباب رياضية

تصريحات مثيرة من الدولي الفرنسي..

اعترف نجولو كانتي، لاعب تشيلسي، أنه فضّل الاستمرار داخل البلوز عن الرحيل إلى باريس سان جيرمان في فترة من الفترات، مشددًا في الوقت ذاته على أنه سعيد بوضعه الحالي داخل الستامفورد بريدج.

كانتي يُعد واحدًا من أبرز اللاعبين في مركز منتصف الملعب الدفاعي، وقد جذب الأنظار إليه منذ بزوغه مع ليستر سيتي، ولكن كان تشيلسي هو المحظوظ الذي ظفر بخدماته في صيف 2016 نظير 35 مليون يورو.

يُقدم كانتي أداءً مميزًا منذ ذلك الحين كلله بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي مع أنطونيو كونتي في أول مواسمه في تشيلسي، ورغم أن لديه عقدًا يمتد حتى 2023، لكنه لا يزال محط أنظار كبار القوم في قارة أوروبا.

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الدولي الفرنسي كشف أنه كان مرشحًا للانضمام إلى البي آس جي في فترة من الفترات، لكنه في النهاية قرر الاستمرار داخل البلوز، وذلك خلال لقاء له مع قناة كانال بلاس.

صاحب الـ 28 عامًا تحدث وقال "في بعض الأحيان لا نعرف بالضرورة إلى أين نريد الذهاب، ولكننا نُدرك ما نحن فيه، لقد كنت في تشيلسي وكانت الأمور على ما يرام بالنسبة لي.".

وأضاف بطل العالم "إذا لم أرِد أن الانضمام إلى باريس سان جيرمان، فكان القرار لأسباب رياضية. أنا سعيد في لندن، وسعيد بمشروع تشيلسي، وقد كنت بحالة جيدة بما فيه الكفاية للاستمرار في تشيلسي.".

يذكر أن كانتي يُعد من الركائز الأساسية حاليًا لكتيبة فرانك لامبارد المحرومة من إجراء التعاقدات حتى الصيف المقبل، والتي تحتل المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 26 نقطة.