هاري كين يعود للتدريبات مع توتنهام من جديد

عاد هاري كين، مهاجم توتنهام إلى التدريبات على أرضية الملعب من جديد، وواصل عملية التأهيل من إصابته التي لحقت به مطلع العام الحالي.

وتعرض كين لإصابة في الفخذ خلال فترة البوكسينج داي، أدت إلى قيامه بعملية جراحية، ستبعده عن الملاعب لعدة أشهر.

المهاجم الإنجليزي عاد للتدريبات على أرضية الملعب لأول مرة منذ إصابته أمام ساوثامبتون.

ونشر صاحب الـ 26 عاماً، مقطع فيديو له وهو يتدرب على العشب وكتب عليه: "أحب العودة إلى العشب والكرة في قدمي".

Love being back on the grass with a ball at my feet 😍💪 pic.twitter.com/9b8klAmFmw