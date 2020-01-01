هاري كين يعود للتدريبات مع توتنهام من جديد

كين يواصل العمل للعودة إلى الملاعب قريباً

عاد هاري كين، مهاجم توتنهام إلى التدريبات على أرضية الملعب من جديد، وواصل عملية التأهيل من إصابته التي لحقت به مطلع العام الحالي.

وتعرض كين لإصابة في الفخذ خلال فترة البوكسينج داي، أدت إلى قيامه بعملية جراحية، ستبعده عن الملاعب لعدة أشهر.

مورينيو مع الفرق الألمانية.. ذكريات نهائي 2010 ورباعية ليفاندوفسكي

المزيد من الفرق

المهاجم الإنجليزي عاد للتدريبات على أرضية الملعب لأول مرة منذ إصابته أمام ساوثامبتون.

ونشر صاحب الـ 26 عاماً، مقطع فيديو له وهو يتدرب على العشب وكتب عليه: "أحب العودة إلى العشب والكرة في قدمي".

Love being back on the grass with a ball at my feet 😍💪 pic.twitter.com/9b8klAmFmw — Harry Kane (@HKane) March 9, 2020

ويستعد توتنهام لمواجهة لايبزيج الألماني، مساء غد الثلاثاء في إياب مباريات دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

ويعاني الفريق اللندني من إصابات عديدة في الفترة الماضية، على رأسها كين، وسون بالإضافة إلى ستيفن بيرجفاين الذي يعاني من التواء في الكاحل.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين توتنهام ولايبزيج، انتهت بفوز الفريق الألماني بهدف دون رد.