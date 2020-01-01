مورينيو مع الفرق الألمانية.. ذكريات نهائي 2010 ورباعية ليفاندوفسكي

مورينيو يعرف كيف يفوز على الفرق الألمانية

يستعد توتنهام الإنجليزي بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو لمواجهة فريق لايبزيج الألماني في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا غداً الأربعاء.

مورينيو الذي تولى تدريب توتنهام في منتصف الدور الأول نجح في قيادة توتنهام إلى الصعود إلى هذا الدور بعد حلوله ثانياً في ترتيب المجموعة خلف بايرن ميونخ.

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المدرب الألماني يمتلك سجلاً حافلاً في مواجهة الفرق الألمانية حيث خاض 16 مباراة أمام 4 فرق ألمانية بـ 4 فرق كان يقودها فنياً أيضاً.

«سبيشيال وان» نجح في الفوز في 7 مباريات وخسر في 6 وتعادل في 3، لكنه نجح في خطف اللقب من فريق ألماني في المباراة النهائية عام 2009-2010 عندما كان مدرباً لإنتر وفاز على بايرن ميونخ في النهائي.

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تشيلسي الإنجليزي

أول لقاء لمورينيو مع الفريق الألمانية كان أمام فيردر بريمن عندما كان يتولى تدريب تشيلسي في موسم 2006-2007 في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا فاز تشيلسي في أول لقاء وخسر مباراة العودة في الجولة الخامسة بهدف نظيف.

البرتغالي عاد إلى تشيلسي من جديد في موسم 2013-2014 ولعب أمام شالكة الألماني في دور المجموعات وفاز ذهاباً وإياباً بنفس النتيجة بثلاثية نظيفة.

وعلى ما يبدو أن مورينيو طريقه مفروش بالفرق الألمانية دائماً ففي موسم 2014-2015 لعب أمام شالكة مرة أخرى في دور المجموعات وتعادل ذهاباً بهدف لمثله وفاز إياباً بخماسية نظيفة.

إنتر الإيطالي

موسم 2008-2009 شهد ثالث مباريات مورينيو أمام الفرق الألمانية ولكن أمام نفس الفريق فيردر بريمن عندما كان يتولى تدريب إنتر الإيطالي.

إنتر تعادل على أرضه بهدف لمثله في الجولة الثانية من دور المجموعات وخسر الثاني على أرض بريمن بهدفين لهدف.

موسم 2009-2010 خاض مورينيو مباراة واحد أمام الفرق الألمانية وكانت أمام بايرن ميونخ في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي أقيم على ملعب ريال مدريد سانتياجو برنابيو.

ريال مدريد الإسباني

تولى مورينيو تدريب ريال مدريد موسم 2010-2011 ولم يواجه أي فرق ألمانية في موسمه الأول، ولكن في الموسم الثاني تقابل مع بايرن ميونخ في مباراتي نصف النهائي وخسر مباراة الذهاب بهدفين لهدف، وعاد في النتيجة في الإياب لكن ركلات الترجيح حسمت الأمور لصالح بايرن في نهاية الأمر.

في موسم مورينيو الثالث مع ريال مدريد خاض 4 مباريات أمام فريق ألماني ولكن هذه المرة ليس فيردر بريمن أو بايرن، لعب هذه المرة أمام بروسيا دورتموند مباراتين في دور المجموعات خسر ريال مدريد واحدة وتعادل في الأخرى، وعاد الفريقان ليلتقيان في نصف نهائي البطولة ويخسر ريال مدريد الذهاب برباعية شهير للاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي مقابل هدف وحيد لزعيم إسبانيا، ريال مدريد عاد في النتيجة في مباراة الإياب وفاز بهدفين لكنهم لم يكونوا كافين للصعود إلى المباراة النهائية.

المدرب البرتغالي المخضرم لم يلاقي أي فريق ألماني عندما كان على رأس إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي.

توتنهام الإنجليزي

مورينيو عاد لملاقاة الفرق الألمانية مباشرة فور توليه مهمة تدريب توتنهام هذا الموسم عندما لعب أمام بايرن ميونخ وهُزم بثلاثية مقابل هدف.

متى كانت آخر مرة نجح فيها توتنهام في الفوز ببطولة؟

ويبقى السؤال.. هل ينجح مورينو هذه المرة في الفوز وإقصاء لايبزيج لتبقى كفة الفوز هي المسيطرة في تاريخ المواجهات أم يخسر ويودع ويصبح المدرب البرتغالي هدفاً سهلاً للألمان؟