هاري كين يثير الجدل حول مستقبله: نعم قد أغادر توتنهام

حالة تجعل الأمر حقيقة..

أثار هاري كين، مهاجم وقائد توتنهام، الجدل حول مستقبله، عندما أعلن أنه قد يغادر السبيرز في حالة أن لم يحرز الفريق تقدمًا في الفترة المقبلة وعجز عن التطور معه.

لطالما أوضح كين أنه يحلم بالتتويج بالبطولات رفقة توتنهام، لكن مساعي الدولي الإنجليزي لم تفلح حتى اللحظة، وتبقى آخر بطولة حققها النادي اللندني هي كأس كاراباو عام 2008.

هذا الموسم ليس الأفضل لتوتنهام على الإطلاق، حيث تراجع الفريق كثيرًا بالأخص في الأشهر الأخيرة وخرج من كافة البطولات المحلية والأوروبية مع احتلاله المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل إيقافه بسبب كورونا.

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كين أُصيب في بداية يناير الماضي بتمزق في أحد أوتار ركبته اليسرى أدى إلى خضوعه لعملية جراحية، وقد تعافى بالفعل في الأسبوع الأخير ولو كانت كرة القدم لا تزال نشطة لعاد خلال أسبوعين من الآن.

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الدولي الإنجليزي استغل الإيقاف وتحدث للجمهور في بث مباشر عبر إنستجرام، وأجاب عن احتمالية مغادرته توتنهام بقوله "من الواضح أنني تلقيت هذا السؤال كثيرًا، والآن سأجيب عليه.".

كما أضاف "إنها واحدة من الأشياء التي لا يمكنني أن أقول نعم أو لا. أنا أحب توتنهام وسأظل دائمًا، ولكنني أسأل دومًا إذا ما كُنّا نحرز تقدمًا أو نسير في الاتجاه الصحيح، فأنا لست الشخص الذي لديه الاستعداد للبقاء لمجرد البقاء..".

وأتم "أنا لاعب طموح وأريد أن أتطور وأتحسن، أود أن أصبح أفضل لاعب وألعب في أفضل فريق. كل هذا يتوقف على ما إذا كُنّا نتقدم كفريق وكيف نفعل ذلك.".

"لذلك، فليس من المؤكد أنني سأبقى في توتنهام إلى الأبد أو العكس."

يذكر أن هاري كين ارتبط اسمه في الأشهر الماضية بمانشستر يونايتد، كما بحديثه هذا ومع تراجع توتنهام قد يعطي مؤشرًا أنه يود المغادرة مما سيُسيل لعاب كبار أوروبا على أحد أفضل مهاجمي العالم في آخر 5 سنوات.

