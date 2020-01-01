تصرفات رئيس توتنهام تمنع مورينيو من ضم كوتينيو

حالة من الغضب لدى صانع الألعاب البرازيلي

يرفض صانع الألعاب البرازيلي فيليب كوتينيو، فكرة الانتقال لصفوف توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بسبب ما حدث معه بالميركاتو الماضي.

كوتينيو انضم لبايرن ميونخ قادماً من برشلونة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد في صيف 2019، وسط تأكيدات بعدم رغبة النادي الألماني بتفعيل خيار الشراء في عقده.

أبرز الأدلة على ذلك كانت تصريحات كارل رومينجيه الشهر الماضي التي قال فيها:"لماذا لم نحسم مسألة التعاقد معه؟ ربما لأنه لعب بعض المباريات بشكل جيد واختفى في مناسبات أخرى".

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تقارير صحفية أكدت اهتمام العديد من الأندية بالحصول على خدمات كوتينيو بعد عودته لبرشلونة، على رأسها تشيلسي وتوتنهام بقيادة مدربه جوزيه مورينيو.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت أن توتنهام لا يعتبر من الخيارات المتاحة لكوتينيو بشكل شخصي، نظراً لشعوره بالغضب من دانييل ليفي رئيس النادي الإنجليزي.

ويرجع ذلك للصيف الماضي، بعدما وافق البرازيلي على الانضمام لسبيرز، قبل أن يتسبب ليفي في فشل الصفقة، بعد مماطلته مع برشلونة في التفاصيل المالية.

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وهو ما تسبب في غضب صاحب الـ27 سنة بشكل كبير، نظراً لتحمسه للعودة مرة أخرى للدوري الإنجليزي الذي شهد تألقه مع ليفربول قبل الرحيل إلى برشلونة.

جدير بالذكر أن كوتينيو الذي انضم لبرشلونة من ليفربول بـ145 مليون يورو، نجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة 6 في 22 مباراة بالدوري الألماني هذا الموسم، ومع ذلك لا يرغب البافاري في ضمه بصفة نهائية.