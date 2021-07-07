"هاري كين كان على أعتاب الدرجة الثانية الألمانية!"

القدر جعل مسيرته تختلف..

كاد نجم توتنهام هاري كين أن ينضم إلى أونيون برلين عام 2012 أثناء لعبهم في الدرجة الثانية الألمانية، غير أن الأمور فسدت في النهاية، وذلك حسبما قال مدرب النادي العاصمي السابق نيكو شيفر.

وأعار توتنهام هاري كين إلى العديد من الأندية مثل ليتون وميلويل ونوريتش وليستر سيتي، قبل أن ينفجر مع النادي اللندني ويصبح أحد أهم اللاعبين في تاريخ كرة القدم الإنجليزية.

وأثناء تفكير توتنهام في إعارة كين عام 2012، كان أونيون برلين أحد الطامحين في الحصول على كين، واقتربت الأمور كثيرًا لكن رغبة اللاعب حالت دون ارتدائه قميص النادي الألماني.

شيفر في تصريحات لصحيفة شبورت بيلد قال في هذا الصدد "كنا سنبني خط هجومنا مع هاري كين وسيمون تيروده في الدرجة الثانية الألمانية".

كما أضاف "قوة هاري كين في الألعاب الهوائية كانت ملحوظة، وكان يسقط من منطقة الجزاء كثيرًا، كان من الممكن أن يكون مناسبًا للغاية مع أونيون برلين".

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وأتم كاشفًا عن سبب فشل الصفقة بنهاية المطاف "على الرغم من العلاقة الخاصة التي تجمع أونيون برلين بكرة القدم الإنجليزية، أراد كين البقاء في إنجلترا".

عودة كين إلى توتنهام بعدها بسنوات كانت تاريخية، حيث خاض مع السبيرز 336 مباراة سجل خلالهم 221 هدفًا وصنع 47 آخرين.

أما أونيون برلين، فظلّ في الدرجة الثانية الألمانية حتى تمكن من الصعود إلى البوندسليجا في موسم 2018-19، وتمكن من الصمود بين الكبار أول موسمين ويستعد لموسمه الثالث حاليًا.