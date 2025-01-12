فيديو | "هذه طريقتي".. هاري كين يكشف سبب "تغيير أسلوبه" في ركلات الجزاء

"الأمر يتعلق بكيفية تأثيرك"

كشف هاري كين مهاجم بايرن ميونخ سبب تغيير أسلوبه في تنفيذ ركلات الجزاء، خلال مواجهة مونشنجلادباخ أمس السبت بالدوري الألماني.

وسجل كين هدف فوز العملاق البافاري (1-0) من ركلة جزاء في الدقيقة 68، بعدما اتبع نهجًا جديدًا في التنفيذ.

ووقف صاحب الـ31 عامًا فجأة فور الوصول إلى الكرة، دون أن يسدد، ليضطر الحارس موريتس نيكولاس للتوجه نحو الزاوية اليمنى، قبل أن يقرر كين وضع الكرة بثقة في الزاوية اليسرى.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن سر اتباعه هذا النهج الجديد في تنفيذ ركلات الترجيح، قال كين في تصريح لـ ESPN : "عادةً ما أفعل ذلك كل أسبوع، في اليوم الذي يسبق المباراة. هذه هي طبيعتي، أن أستمر في التحسن، وأحاول دائمًا إبقاء الحراس في حيرة".

وأضاف: "لقد كانت سلسلة جيدة من ركلات الجزاء (10 ركلات ناجحة على التوالي)، لكن كما هو الحال دائمًا، يتعلق الأمر بالعملية والعقلية، ولحسن الحظ كانت ركلة أخرى سكنت الشباك".

وفيما يتعلق بعدم مشاركته بشكل أكثر فعالية في بناء اللعب، أوضح: "لا أعتقد أنني محروم من لمس الكرة، يتعلق الأمر بأن تكون فعالًا عندما تكون الكرة بحوزتك، وخلق الفرص والوصول إلى المناطق الصحيحة، قد ألمس الكرة 100 مرة ولا أسجل ولا أؤثر في المباراة، لذا فالأمر يتعلق أكثر بكيفية تأثيرك باللمسات التي لديك".

بهدفه في شباك مونشنجلادباخ، انفرد كين بصدارة ترتيب هدافي البوندسليجا (15)، بفارق هدف عن المصري عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت.