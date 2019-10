هاتريك بوليسيتش يُحقق لتشيلسي رقمًا غائبًا منذ 21 عامًا

أحرز كريستيان بوليسيتش هاتريك وساهم في فوز تشيلسي الكبير على مضيفه بيرنلي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي أُقيمت لحساب الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي.

الهاتريك الذي أحرزه بوليسيتش للبلوز سجل أرقامًا قياسية كثيرة للدولي الأمريكي وكذلك للبلوز.

ويُعد هذا الهاتريك هو الثاني لتشيلسي هذا الموسم بعد الأول الذي سجله تامي أبراهام في شباك وولفرهامبتون خلال فوز كتيبة فرانك لامبارد بخماسية لهدفين.

2 - @ChelseaFC have scored two away hat-tricks in the same season for the first time since 1997-98 (Gianluca Vialli at Barnsley and Tore Andre Flo at Spurs). Travels. #BURCHE