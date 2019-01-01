هاتريك بوليسيتش يُحقق لتشيلسي رقمًا غائبًا منذ 21 عامًا

أرقام مميزة من الأمريكي..

أحرز كريستيان بوليسيتش هاتريك وساهم في فوز تشيلسي الكبير على مضيفه بيرنلي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي أُقيمت لحساب الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي.

الهاتريك الذي أحرزه بوليسيتش للبلوز سجل أرقامًا قياسية كثيرة للدولي الأمريكي وكذلك للبلوز.

ويُعد هذا الهاتريك هو الثاني لتشيلسي هذا الموسم بعد الأول الذي سجله تامي أبراهام في شباك وولفرهامبتون خلال فوز كتيبة فرانك لامبارد بخماسية لهدفين.

2 - @ChelseaFC have scored two away hat-tricks in the same season for the first time since 1997-98 (Gianluca Vialli at Barnsley and Tore Andre Flo at Spurs). Travels. #BURCHE — OptaJoe (@OptaJoe) October 26, 2019

هاتريك صاحب الـ 21 عامًا حقق لتشيلسي رقمًا غائبًا منذ موسم 1997-1998، باعتبار أنه للمرة الأولى يحقق الفريق اللندني هاتريك خارج الديار مرتين في موسم واحد منذ ذلك الحين.

كما أن إحراز بوليسيتش نفسه للثلاثة أهداف جعل تشيلسي يمتلك تنوعًا كبيرًا، باعتبار أن آخر 10 مرات أحرز فيها لاعبو البلوز هاتريك كان من خلال 10 لاعبين مختلفين.

وبشكل عام، فإن تشيلسي قد سطر رقمًا قياسيًا جديدًا له بالانتصار على بيرنلي اليوم، فهي المرة الأولى في تاريخهم التي يحققون فيها الفوز في 4 مباريات متتالية خارج الديار بإحراز 3 أهداف أو أكثر .