بوليسيتش يُسطر لنفسه ولتشيلسي تاريخًا جديدًا في الدوري الإنجليزي

أحرز كريستيان بوليستيش لاعب تشيلسي لفريقه هاتريك في شباك بيرنلي، في المباراة التي فازتها كتيبة لامبارد بأربعة أهداف لهدفين ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

بوليسيتش يكشف عن سبب تفوق تشيلسي في الفترة الأخيرة

الهدف الأول الذي أحرزه بوليسيتش جعله أول أمريكي يُسجل لتشيلسي في البريميرليج، كما جعله ثاني أصغر لاعب أمريكي يسجل في الدوري الإنجليزي عن عمر 21 عامًا و38 يومًا.

ولا يزال جوزي ألتيدوري هو أصغر أمريكي سجل في البريميرليج، إذ سجل هدفه الأول عن عمر 20 عامًا و92 يومًا مع هال سيتي في موسم 2009-2010.

