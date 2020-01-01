نيوكاسل يقاضي الدوري الإنجليزي بسبب رفض العرض السعودي

النزاع وصل إلى حده بين الطرفين..

أعلن مايك أشلي، مالك نيوكاسل، عن مقاضاته لرابطة الدوري الإنجليزي بسبب فشل صفقة استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على النادي.

وكان صندوق الاستثمار بالشراكة مع أماندا ستافيلي والأخوين روبين قد عرضوا شراء نيوكاسل في أبريل الماضي نظير 300 مليون جنيه استرليني.

العرض كان ينطوي على استحواذ الصندوق على 90% من الأسهم، ورغم قبول مايك أشلي، إلا أن رابطة البريميرليج وقفت حجر عثرة في الصفقة ليُعلن الصندوق انسحابه نظرًا لـ"إطالة أمد" المفاوضات.

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من جهة أخرى فاتهم نيوكاسل بأنه قام بتسريب معلومات تتعلق بالطعن القانوني المستمر، في الوقت الذي لم يتوقف مايك أشلي عن الهجوم على ريتشارد ماسترز رئيس رابطة البريميرليج معتبره سببًا في فشل الصفقة.

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وقام اثنان من مشجعي نيوكاسل برفع قضية أخرى زعموا فيها أن خرقًا لقانون مكافحة الفساد قد حدث برفض الرابطة بيع النادي للصندوق السعودي.

بدوره، أتى بيان نيوكاسل موضحًا لكل هذه الأمور، فكتب "لم يعلق النادي على التحكيم الذي يتابعه ضد الرابطة فيما يتعلق بسلوكه المتعلق بالاستحواذ المقترح بسبب بند السرية".

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"ومع ذلك فإن النادي على علم بالتقارير العامة التي أشارت فيها الرابطة إلى تفاصيل، يقال أن مصدر ذلك هو الرابطة، لذلك يبدو أن الرابطة سربت محتويات رسالتهم إلى بعض الذين يعملون في العامة."

وأتم "يتفهم النادي أن هذه الأمور قد تكون مصدر قلق لمشجعيه، وبالتالي ليس أمامنا خيار سوى الرد. لا يعلق النادي على جوهر التحكيم ولكن يمكنه تأكيد إصدار إجراءات تحكيم ضد الرابطة".

"سنبذل قصارى جهدنا للضغط من أجل جلسة استماع عادلة وكاملة في الوقت المناسب."

على أي حال، بدأ نيوكاسل الموسم الكروي الجديد بصورة جيدة، حيث يحتل بعد مرور 8 جولات المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة، وبفارق 7 نقاط فقط عن المتصدر ليستر سيتي.