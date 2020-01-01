صدمة.. راموس يبتعد عن ريال مدريد لفترة بسبب الإصابة

خبر تعيس للغاية..

أعلن ريال مدريد عن إصابة سيرخيو راموس مع منتخب إسبانيا وابتعاده عن الملاعب لفترة لم يتم الكشف عنها حتى الآن.

الإصابة بحسب ما أورده بيان النادي الملكي عبارة عن تمزق ليفي في أوتار الركبة، وسيغيب بصورة أكيدة عن مباراة فياريال يوم السبت المقبل.

وبحسب بعض المواقع الإلكترونية، فإن هذا النوع من الإصابات يستلزم من أسبوعين إلى ثلاثة من أجل التعافي، ما يعني غيابه أيضًا عن مواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا.

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كذلك، فمشاركة القائد في مباريات ألافيس وشاختار وإشبيلية محل شك كبير، وقد تمتد مدة الغياب أو تقصر نسبة إلى سرعة التعافي والبرنامج العلاجي.

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راموس كان جزءًا من منتخب إسبانيا الذي سحق ألمانيا بستة أهداف نظيفة، وأصيب في الدقيقة 43 واضطر لويس إنريكي إلى إخراجه وإقحام إيريك جارسيا محله.

ريال مدريد عمومًا استعاد مدافعه الآخر إيدير ميليتاو بعد تأكد شفائه من فيروس كورونا، الأمر الذي يعني تأمين مركز قلب الدفاع مؤقتًا لحين عودة صاحب الـ34 عامًا من إصابته.

يذكر أن الكثير من الشائعات قد ترددت في الأسابيع الماضية عن بقاء راموس أو مغادرته لسانتياجو برنابيو مع اقتراب انتهاء عقده بنهاية هذا الموسم ووسط اهتمام كبار أوروبا به وعلى رأسهم باريس سان جيرمان.