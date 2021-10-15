نيوكاسل يسعى للتعاقد مع زيدان والمدرب يحسم قراره سريعًا

هل جانبه الصواب في رؤيته؟

دخل مدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان دائرة اهتمام إدارة نيوكاسل الجديدة من أجل أن يصبح قائدًا فنيًا للمشروع الضخم للنادي في السنوات المقبلة، بيد أن رد الفرنسي لم يكن كما أمله المجابيس على الإطلاق.

ومنذ أن رحل زيدان عن تدريب ريال مدريد بنهاية الموسم الماضي ولم يرتبط بأي نادٍ آخر، في وقت طُرح اسمه لخلافة أولي جونار سولشاير بمانشستر يونايتد وكذلك ماوريسيو بوتشيتينو بباريس سان جيرمان.

أحدث المهتمين بالتعاقد مع زيزو كان نيوكاسل، الذي يبحث في الفترة الراهنة عن مدرب يخلف ستيف بروس وتكون لديه القدرة على إعادة الاستقرار في سانت جيمس بارك والمنافسة على كافة الأصعدة.

كيف كان رد زيدان على اهتمام نيوكاسل بالتعاقد معه؟

لكن صحيفة ماركا نقلًا عن صحيفة ميرور أكدت على أن زيدان ليس مهتمًا بتدريب نيوكاسل، وأن عرض النادي الإنجليزي سيدخل من أذنه اليمنى ويخرج من الأخرى على الفور، وذلك بسبب وجود هدف وحيد له في الفترة الحالية.

هذا الهدف هو الإشراف على منتخب فرنسا ولا شيء غيره، وبالتالي فإنه لا يريد أن يتولى تدريب أي نادٍ مهما كانت المغريات المادية والرياضية.

ويمتلك منتخب فرنسا المدرب ديديه ديشان في اللحظة الراهنة، ويبدو من المستحيل أن يرحل قبل مونديال قطر 2022، مما يعني أن زيزو سيظل في منزله مترقبًا لمستقبل بطل العالم حتى عام 2023.

ما هي الأسماء الأخرى المرشحة لتدريب نيوكاسل؟

في الوقت نفسه، زيدان ليس الاسم الوحيد الضخم الذي رفض العمل في نيوكاسل، فمدرب إنتر السابق أنطونيو كونتي هو الآخر ليست لديه رغبة في قيادة النادي الإنجليزي بالفترة المقبلة.

سبب كونتي مختلف عن زيدان، فالمدرب الإيطالي الشهير يريد أن يُدرب فريقًا لديه القدرة على المنافسة على كل الألقاب بالمدى القصير، فيما نيوكاسل يظهر بحاجة إلى وقت طويل لبناء مشروعه ومقارعة الكبار.

هكذا، يكون فرانك لامبارد أو ستيفن جيرارد، أحدهما هو الأقرب لخلافة ستيف بروس، وإن كانت الصحف تميل إلى الأول باعتباره لا يعمل منذ إقالته من تشيلسي في يناير الماضي، عكس أسطورة ليفربول المرتبط بعقد مع رينجرز الاسكتلندي.

ويلعب نيوكاسل أمام توتنهام يوم الأحد المقبل، وفي حالة الهزيمة ستتم الإطاحة ببروس على الفور، فوقتها سيتجمد رصيد الفريق عند النقطة الثالثة في المركز قبل الأخير من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ما هي آخر الأنباء المتعلقة بمشروع نيوكاسل؟

الملاك الجدد لنيوكاسل يبحثون حاليًا عن قائد للمشروع الرياضي، وعلى طاولتهم اسم لويس كامبوس، قائد ثورة موناكو وليل في فرنسا، وكذلك المدير الرياضي القدير رالف رانجنيك، المرتبط بعقد مع لوكوموتيف موسكو حتى 2024.

ولا تتوقف الصحف الإنجليزية عن طرح أسماء لاعبين قد يصلوا إلى سانت جيمس بارك في الشتاء، وأتى في مقدمتهم فيليبي كوتينيو وجاريث بيل وماريانو دياز، بجانب عدد من لاعبي مانشستر يونايتد أبرزهم دوني فان دي بيك.

كما قيل أن نيوكاسل قد يكون مهتمًا بجلب مدرب ليستر سيتي الحالي، برندان رودجرز، لقيادة الفريق في الموسم المقبل مع دفع الشرط الجزائي بعقده مع الثعالب والبالغ 16 مليون يورو.

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