قوانين الدوري الإنجليزي تحرم نيوكاسل من ضم اللاعبين السعوديين

ما هي القوانين التي تمنع انتقال أي لاعب سعودي لنيوكاسل

بعد استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على نادي نيوكاسل الإنجليزي، أصبح الحديث أكثر عن اللاعبين السعوديين الذين قد ينتقلون لصفوف الفريق الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وانتشرت بعض الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، حول وجود عدد من النجوم بالسعودية، قد ينتقلون إلى نيوكاسل، يأتي في مقدمتهم النجم سالم الدوسري لاعب الهلال.

ووفقًا لما جاء في لوائح وقوانين الدوري الإنجليزي، فإن ما تردد عن اقتراب انتقال أي لاعب سعودي إلى نيوكاسل خلال الفترة القادمة، ليس صحيح بالمرة.

أنظمة تصريح العمل الصارمة في إنجلترا تمنع انتقال أي لاعب سعودي خلال الوقت الحالي للعب بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يلزم أن يكون اللاعب في منتخب يحتل مركزًا أقل من 50 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

هذا بالإضافة إلى ضرورة مشاركة اللاعب في 75% من مباريات المنتخب خلال آخر سنتين، وقت تقديم طلب الالتحاق بأحد الأندية الإنجليزية.

ويحتل المنتخب السعودي خلال الوقت الحالي المركز الـ56 على مستوى العالم، والاستثناءات بالدوري الإنجليزي ممنوعة وغير ممكنة بالمرة.

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وبذلك يُغلق تمامًا خلال الوقت الحالي، ملف انتقال أي لاعب سعودي لصفوف نيوكاسل الإنجليزي، إلا في حالة توافر جميع الشروط للعب بالدوري الإنجليزي.