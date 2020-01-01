نيوكاسل يستقر على بوتشيتينو لقيادة مشروعه الجديد

هناك هدف بديل في حالة الفشل بالتفاوض مع المدرب الأرجنتيني

قرر الملاك الجدد لنيوكاسل يونايتد، وضع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام السابق، كهدف رئيسي لهم بعد الاستحواذ على النادي الإنجليزي.

صندوق الاستثمار السعودي، دخل بقوة في مجال كرة القدم الأسابيع القليلة الماضية، بعدما قرر شراء نيوكاسل من مالكه مايك أشلي بـ300 مليون جنيه استرليني، وإحداث طفرة بالفريق على الجانب الرياضي.

شبكة "سكاي سبورتس" أكدت أن بوتشيتينو هو الهدف الرئيسي لنيوكاسل، بدلاً من المدرب الحالي ستيف بروس، رغم المستويات الجيدة التي قدمها مع الماكبايز الفترة الأخيرة.

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المدرب المُقال من سبيرز يقضي هذه المدة بدون عمل، بعد رحيله عن توتنهام في نوفمبر الماضي واستبداله بالبرتغالي جوزيه مورينيو.

الأرجنتيني يعتبر الدوري الإنجليزي هو الوجهة المفضلة له، وقد يُرحب كثيراً بقيادة مشروع نيوكاسل لتحقيق الأهداف المستقبلية وتلبية طموحات الملاك الجدد.

وأشارت "سكاي" إلى أن الخطة الحالية هي استمرار بروس حتى نهاية الموسم في حالة استكمال، مع اتخاذ القرار النهائي بخصوص بوتشيتينو بعد حسم موقف استنئناف النشاط الكروي بعد توقفه بسبب فيروس كورونا.

وتأتي رغبة صندوق الاستثمار السعودي في الاستعانة ببوتشيتينو، نظراً للطفرة الكبيرة التي أحدثها على مدار 5 سنوات قضاها مع توتنهام، وتأهله لنهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره من ليفربول العام الماضي.

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وأما لو فشل التعاقد مع بوتشيتينو، يعتبر الإسباني رافائيل بينيتيز هو الهدف البديل لإدارة نيوكاسل الجديدة، حيث يمتلك شعبية كبيرة بالنادي قبل رحيله للدوري الصيني.

جدير بالذكر أن مشروع نيوكاسل الجديد، يتضمن استهداف العديد من اللاعبين المميزين بالأندية الكبيرة، أبرزهم فيليب كوتينيو صانع ألعاب برشلونة، جاريث بيل جناح ريال مدريد وإدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان.