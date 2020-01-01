سافيولا: رونالدو وميسي استثنائيان ولهذا فشل انتقالي إلى الوصل

سافيولا يتحدث عن سبب فشل انتقاله للوصل الإماراتي ومن الأفضل بين رونالدو وميسي والوجهة المقبلة للاوتارو بين إنتر وبرشلونة

قال نجم برشلونة وريال مدريد السابق خافيير سافيولا إنه كان قريبًا بالفعل من الانتقال إلى صفوف الوصل الإماراتي، ولكن بعض التفاصيل الصغيرة أفسدت الصفقة.

وكان سافيولا قد لعب لريال مدريد وبرشلونة وريفربليت وبنفكيا وملجا والعديد من الأندية الأخرى، ولكنه لم ينتقل إلى الخليج العربي رغم اقترابه من ذلك.

وتحدث المهاجم الأرجنتيني حول العديد من القضايا، والتي تضمنت مسألة صفقة الوصل التي لم تتم، وكذلك مقارنة بين ميسي ورونالدو وأخيرًا مسألة انتقال مواطنه لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة.

وحول ميسي ورونالدو قال سافيولا: "لا أريد أن أكون متشائمًا، ولكن بالنظر إلى مستقبل كرة القدم بعد اعتزالهما لا أعتقد أن هناك أحد سيصل إلى نفس الجودة"

وأضاف: "ما قام به ميسي لا يمكن أن يكون طبيعيًا، هو شيء غير بشري، من الصعب جدًا تجاوز كل ما حققه والأهداف التي سجلها وصنعها"

وتابع: "نحن نتحدث عن أفضل لاعبي العالم طوال 10 سنوات ماضية، لقد حققوا 7 أو 8 كرات ذهبية من بين كل التي نافسوا عليها في السنوات الأخيرة"

وفيما يخص انتقاله من برشلونة إلى ريال مدريد قال: "لقد كان قراري الخاص. في تلك الأوقات، تعتقد أنع عليك الذهاب نحو الخيار الأفضل لمستقبلك"

وأردف: "لقد عشت سنوات مميزة في برشلونة ولدي علاقة قوية مع الجماهير، ولكن في هذه اللحظة، رأيت الفرصة في ريال مدريد من وجهة نظر احترافية"

وحول مسألة انتقاله للوصل الإماراتي قال: "كان لدي العديد من الخيارات والأماكن التي من الممكن الذهاب إليها وخوض تجربة جديدة، ولكن كان علي اختيار فريق واحد رغم وجود العديد من البدائل المميزة"

وفيما يخص لاوتارو مارتينيز قال: "إنه يلعب بمستوى عالٍ جدًا ولديه العديد من الخيارات والفرص، ذهابه إلى برشلونة سيكون خطوة مميزة بالطبع"

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يذكر أن خافيير سافيولا كان قد اعتزل كرة القدم في 2016 بعد تجربة أخيرة خاضها في بلاده مع ريفربليت، النادي الذي تألق فيه في البداية.