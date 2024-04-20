"نيمار ينهي 5 شهور من الانتظار".. مفاجأة رائعة لجماهير الهلال!

بعد 5 شهور من الانتظار..

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زف النجم البرازيلي نيمار جونيور، مهاجم فريق الكرة بنادي الهلال، بشرى سعيدة للجماهير، حول برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة الرباط الصليبي والغضروف.

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وشارك نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، في 5 مباريات فقط مع الهلال وسجل هدفًا وحدًا في دوري أبطال آسيا، قبل أن يخضع لجراحة الرباط الصليبي في أكتوبر الماضي، بعد إصابته أثناء المشاركة مع منتخب البرازيل في مواجهة أوروجواي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأثار نيمار، الذي يرتبط بعقد مع الهلال حتى يونيو 2025، تساؤلات الجماهير حول التأخر في الجري بعد 5 شهور من العلاج والتأهيل، حيث كشفت مقاطع تأهيل اللاعب عن معاناته من صعوبة ثني الركبة أثناء التدريب.

وذكر ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي، أن نيمار أصبح جاهزًا للجري ومرحلة جديدة من التأهيل، مبينًا أن نيمار يخضع لتمرين في صالة نادي الهلال للعضلات السفلية وتحميل الأوزان على الركبة، حيث تبدأ مرحلة الضغط على نيمار في هذه الفترة لرفع القوة العضلية.

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ووجه طبيب المنتخب البرازيلي رودريجو لاسمار، تحذيرًا من التعجل في عودة نيمار إلى الملاعب، مؤكدًا أن مهاجم الهلال لن يصير جاهزًا بشكل كامل قبل شهر أغسطس المقبل، ما يؤكد صعوبة لحاقه بالبرازيل في بطولة كوبا أمريكا 2024.

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