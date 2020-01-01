نيمار ينجو من الإيقاف رغم واقعة مونبلييه

المهاجم البرازيلي قد يشارك أمام ليون

تفادى المهاجم البرازيلي نيمار، عقوبة الإيقاف عن صفوف باريس سان جيرمان، بعد سلوكه غير اللائق خلال مواجهة فريقه أمام مونبلييه بالدوري الفرنسي.

نيمار تلقى بطاقة صفراء خلال مباراة مونبلييه، ليقوم بالاعتراض على الحكم الرابع باللغة البرتغالية، ليقوم الأخير بالطلب منه التحدث باللغة الفرنسية لعدم فهمه.

رد المهاجم البرازيلي على الحكم بألفاظ خارجة، كما قام بإلقاء زجاجة بغضب شديد، وهو ما أثار حالة من الجدل بوسائل التواصل الاجتماعي.

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تقارير صحفية أكدت أن حكم المباراة لم يدرج الواقعة في تقرير اللقاء، رغم كل ما حدث من ردود أفعال تهاجم نيمار على ما فعله.

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وينجو بذلك نيمار من عقوبة الإيقاف، قبل مواجهة باريس القادمة أمام ليون الأسبوع المقبل في واحدة من أقوى مباريات الدوري.

يذكر أن صاحب الـ28 غاب عن مباراة نانت الأخيرة التي فاز بها باريس 2/1، لمعاناته من مشكلة طفيفة في الغضروف، ومن المتوقع مشاركته بصورة طبيعية ضد ليون.