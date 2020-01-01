أزمة ميسي - بارتوميو يقرر الإبقاء على أبيدال وهذه الأسباب

البارسا استقر على تهدئة الأجواء بين الطرفين

يبدو أن الأزمة بين ليونيل ميسي لاعب برشلونة وإيريك أبيدال قد انتهت نهائياً بعد اجتماع الرئيس جوزسيب ماريا بارتوميو مع الأخير وإنهاء الخلاف.

الأزمة كانت قد اشتعلت بعد تصريح أبيدال بأن العديد من اللاعبين كانوا غير راضيين عن أداء فالفيردي، ولم يتدربوا بالشكل الأمثل تحت قيادته.

ورد ميسي على أبيدال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" قائلاً: "أنا بصراحة لا أحب القيام بهذه الأشياء ولكني أعتقد أن كل شخص يجب أن يكون مسؤولاً عن مهامه والعناية بقرارته".

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وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فأن بارتوميو تحدث اليوم مع قائد برشلونة ليونيل ميسي لمعرفة أسبابه حول هذا الرد العنيف على أبيدال يوم أمس".

وتابعت: " رئيس النادي جلس مع أبيدال الذي يعمل على التوازي على إيجاد مهاجم للفريق الكاتلوني بعد إصابة الجناح عثمان ديمبلي وعدم وجود مهاجمين في الفريق".

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وأكدت الصحيفة أن الرئيس استقر على عدم رحيل أبيدال للحفاظ على استقرار النادي في تلك المرحلة الحرجة من الموسم، وعلى الجميع التركيز حول أهداف النادي في الفترة المقبلة".

برشلونة يعاني هذا الموسم من اضطراب كبير بدأ برحيل المدرب فالفيردي وتعيين كيكي سيتين، ومن بعدها إصابة المهاجم لويس سواريز 4 أشهر ثم عثمان ديمبلي، وتأخره في جدول ترتيب الليجا خلف ريال مدريد بثلاث نقاط.

يذكر أن برشلونة يستعد لخوض مباراته غداً أمام أتليتكو بلباو في دور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا على ملعب سان ماميس.