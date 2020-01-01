نيمار يعود لباريس بطلب من سان جيرمان لتفادي الحجر الصحي

نادي باريس سان جيرمان يطلب من نجومه العودة لتفادي الحجر الصحي في بلدانهم.

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن نادي باريس سان جيرمان قد طلب من نجومه الذين سافروا لخارج فرنسا بالعودة في أسرع وقت ممكن.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب" والتي أكدت أن البرازيلي نيمار دا سيلفا كان على رأس هؤلاء النجوم الذين تم توجيه الطلب لهم بالعودة.

وأوضحت الصحيفة أن النجم البرازيلي سافر اليوم السبت من أجل العودة للعاصمة الفرنسية باريس بعدما أمضى آخر ثلاثة أشهر في البرازيل.

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وأكدت الصحيفة أن كل ذلك جاء بسرعة لرغبة نادي باريس سان جيرمان في التأكد من وجود كافة نجومه عند العودة للاستعداد للموسم الجديد.

وبالرغم من أن الموسم الجديد في فرنسا لن يبدأ قبل شهر سبتمبر المقبل، إلا أن الفريق العاصمي يخشى توقف السفر من جديد في البرازيل وبعض بلدان العالم بسبب فيروس كورونا.

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وستراجع الدول الأوروبية هذا الأسبوع خططها الخاصة بمكافحة فيروس كورونا وإجراءات السماح للأجانب بالدخول والخروج منها.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يعود للتدريبات في الـ 22 من شهر يونيو الجاري، بعدما كان قد تم تتويجه بلقب الموسم الماضي قبل أن تنتهي البطولة بأسابيع.