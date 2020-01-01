واندا: إيكاردي يؤمن بأن دور المرأة أهم من تنظيف الأطباق فقط

تحدثت عن قوة العلاقة بينهما

أشادت واندا نارا زوجة ووكيلة أعمال المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، بطريقة تعامل مهاجم إنتر المنضم حديثاً لباريس سان جيرمان مع النساء.

علاقة واندا بإيكاردي أثارت حالة كبيرة من الجدل في إيطاليا، مع انتشار قصة الخيانة الشهيرة لزوجها السابق ماكسي لوبيز، مما تسبب في هجوم عنيف ضدها.

الأمور أصبحت أكثر استقراراً الآن لإيكاردي وواندا نارا، حيث أصبحت تعمل كمديرة لأعماله، وساهمت في انتقاله مؤخراً لباريس سان جيرمان بشكل نهائي.

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وقالت واندا في حوار لها مع مجلة "Gente" الأرجنتينية:"علاقتنا ولدت بشكل طبيعي جداً، هو يحب النساء المستقلات ويدافع بشكل مستمر عن حقوقهن".

وأضافت:"نحن في عالم يسيطر عليه الذكور في العديد من المجالات وعلى رأسها كرة القدم، إيكاردي على النقيض تماماً، لا يعترف بأن وظيفة النساء هي تنظيف الأطباق فقط".

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وفي نهاية حديثها تطرقت واندا إلى اختلافات الحياة بين الأرجنتين وإيطاليا، من ناحية طريقة ظهور النساء والتطور في هذا الصدد.

يذكر أن إيكادري قام بتحويل إعارته من إنتر إلى باريس لصفقة بيع نهائي، بعد تفعيل النادي الفرنسي لبند الشراء في عقده بـ58 مليون يورو.