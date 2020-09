نيمار يظهر بصورة مفاجئة مع فريق إنجليزي

ظهر نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، بشكلٍ مفاجئ على قنوات إيفرتون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال تقديمه لمواطنه ريتشارلسون جائزة لاعب الموسم في التوفيز.

واختير ريتشارلسون كلاعب موسم 2019-20 في إيفرتون بعد تسجيله 15 هدفًا في 41 مباراة بمختلف المسابقات، وقد تأخر منحه الجائزة في ظل تأخر إنهاء الموسم بسبب فيروس كورونا.

ولم يخفِ ريتشارلسون في أكثر من مناسبة مدى عشقه لنيمار وتقديره له، ما جعل إيفرتون يُقرر مكافأة نجمه بصورة مثالية من خلال تقديم الجائزة عبر "مثله الأعلى".

نيمار ظهر في فيديو على حساب إيفرتون الرسمي على تويتر قال فيه "أهلًا ريتشارلسون، أنا سعيد للغاية لك، تهانينا على موسمك! ها هي جائزة أفضل لاعب في الموسم، تهانينا على هذا الإنجاز! أعلم أنك أول برازيلي يحقق هذا الإنجاز".

🇧🇷 | Com tantos jogos incríveis, @richarlison97 foi eleito o Player of the Season de 2019-20! 🐦



E pra entregar o prêmio, o pai tá on: fala aí, @neymarjr! 🔥 pic.twitter.com/ZvxkbSnmp2