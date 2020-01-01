نيمار يُشيد بسانشو: لاعب رائع أحب مشاهدته

مباراة دورتموند صعبة

أشاد نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، بجادون سانشو، لاعب بوروسيا دورتموند، ناعتًا له بـ"الرائع" الذي يُحب مشاهدته يلعب كرة القدم.

وسوف يلتقي نيمار مع سانشو على أرض الملعب الأسبوع المقبل في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، عندما يحلّ البي آس جي ضيفًا على سيجنال إيدونا بارك بمباراة الذهاب.

الدولي البرازيلي في تصريحات للصحافة عن مباراة دورتموند قال "بدون شك، ستكون مباراة رائعة لأولئك الذين يحبون كرة القدم، نحن فريقان يحبان الهجوم ويتأهلان بفضل جودة لاعبيهم.".

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كما أضاف مشيرًا إلى سانشو "لدى بوروسيا دورتموند لاعبين قادرين على إحداث التغيير، جادون هو لاعب أحب مشاهدته، إنه لاعب رائع لديه جودة عالية حقًا.".

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واستطرد "دورتموند لديه العديد من اللاعبين الجيدين، لديهم لاعب استثنائي وخاص، قد يكون جديدًا ولكنه جيد للغاية اسمه سانشو.".

وأتم "إنه لاعب جيد، نعلم جيدًا مدى صعوبة الأمر بالنسبة لنا في دورتموند، نأمل بأن نلعب مباراة جيدة ونتحصل على نتيجة إيجابية تساعدنا في الإياب في باريس.".

يذكر أن سانشو هو محط اهتمام أغلب الأندية الأوروبية الكبرى في هذه الأثناء بعدما ألمح هو ودورتموند إلى نهاية علاقتهم في الصيف المقبل حال دفع 100 مليون يورو فيه كما تريد الإدارة الألمانية.