باريديس يكشف حقيقة اقترابه من الرحيل عن باريس سان جيرمان

تصريحات خاصة لباريديس حول فترته في باريس وأهمية كافاني

أكد لياندرو باريديس، لاعب باريس سان جيرمان، سعادته بالتواجد في صفوف الفريق الفرنسي، مؤكدًا رغبته في المضي قدمًا بدوري أبطال أوروبا.

script src="//player.daznservices.com/player.js#6866ed11a006a7cc0daea2ee1a.1d6hniw5o93zc1mo7eaia1ewrp$dfchid=E52B3F9552304B22B5C2C6817E8A6F3" async>

باريديس كان قريبًا من الرحيل عن صفوف بطل الدوري الفرنسي ولكنّه لم يغادر بنهاية سوق الانتقالات.

المزيد من الفرق

وقال باريديس في تصريحات خاصة مع النسخة الفرنسية: "لست قلقًا من اتهامي باللعب العنيف، كل هدفي هو الفداع بصورة جيدة ومساعدة زملائي ولا أعتقد أنّ الفريق ينقصه أي شخصية".

وتابع: "لم أمتلك أي خطة للرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان في يناير، وحتى المدرب توماس توخيل لم يتحدث معي عن هذه الاحتمالية، أعلم أنّ هناك العديد من الفرق التي حاولت ضمي في سوق الانتقالات الماضية ولكنني لم أرغب في المغادرة".

اللاعب أكد أنّ الفريق مستعد لمواجهة أميان قبل لقاء بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا والهدف عبور ثمن النهائي.

وواصل: "لا أمتلك تفضيلات لمركز محدد في وسط الملعب، ولكني أشعر أنني أفضل حالًا في مركز اللاعب رقم 6 إلا أنّ أيًا ما يقرره المدرب يناسبني".

واختتم: "ارتداء شارة القيادة في باريس سان جيرمان هو فخر وشرف لأنه فريق رائع بلاعبين عظماء وأشعر فيه بالراحة والإيجابية. أمتلك علاقة قوية مع إيدنسون كافاني وهو سعيد بالبقاء معنا وله قيمة كبيرة في الفريق".

جدير بالذكر أنّ أتلتيكو مدريد حاول التعاقد مع كافاني في يناير ولكن إدارة باريس رفضت التفريط في المهاجم خلال نصف الموسم.