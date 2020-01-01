نيمار يحسم مستقبله في باريس ويوجه رسالة إلى إبراهيموفيتش

النجم البرازيلي هل يستمر في فرنسا؟

حسم النجم البرازيلي نيمار الجدل المُثار حول مستقبله مع باريس سان جيرمان، ووجه رسالة إلى السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب ميلان.

ودار الحديث في وسائل الإعلام حول عودة محتملة لنيمار إلى برشلونة في ظل ثورة النادي الكتالوني وسعيه لترميم صفوفه في الموسم المقبل.

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وقال البرازيلي مع مجلة النادي الفرنسي: "أنا مستمر هنا، أريد البقاء والعودة للعب نهائي دوري أبطال أوروبا من جديد".

وفي حوار منفصل مع قناة "أوترو"، أشاد نيمار بإبراهيموفيتش: "بالنسبة لي هو من أفضل المهاجمين بسبب المهارة والقوة والغريزة، يملك كل شيء".

ونجح صاحب الرقم عشرة في قيادة بي إس جي هذا الموسم لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، ولكن خسر اللقب لمصلحة بايرن ميونخ.

ويمضي لاعبو باريس الآن عطلة ممددة ولم يلعب الفريق حتى الآن أي مباريات في الدوري الذي لُعب منه جولتين.

وشوهد نيمار رفقة ماورو إيكاردي وكيلور نافاس أثناء تمضية الثلاثي للعطلة قبل العودة لاستئناف المباريات الشهر المقبل.