وكيل أعماله: باريس أهان سيلفا ورفض عرضًا متأخرًا للتمديد

باريس حاول إقناع تياجو بالاستمرار في اللحظات الأخيرة

كشف باولو تونيتو، وكيل أعمال تياجو سيلفا، مدافع تشيلسي الجديد، أنّ البرازيلي رفض تمديد عقده مع باريس سان جيرمان مفضلًا خوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي.

سيلفا لعب المباراة الأخيرة مع باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في أول نهائي دوري أبطال أوروبا في تاريخ بطل فرنسا.

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ورحل صاحب الـ35 عامًا إلى البلوز ليكون ضمن كتيبة فرانك لامبارد في أحد أفضل أسواق الانتقالات بالنسبة لتشيلسي منذ سنوات.

وقال تونيتو في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لقد استسلم فيما يتعلق بالتمديد، خاصة وأنّ ليوناردو، المدير الرياضي، أخبره بالتخلي عنه منذ شهرين، لكن بعد نهائي دوري أبطال أوروبا تواصل معه مجددًا يعرض التجديد".

وتابع: "ولكن تياجو كان قد توصل بالفعل لاتفاق مع تشيلسي ولم يكن يخطط للعودة، فحينما يأتي المدير الرياضي ويؤكد أنك خارج حسابات النادي، ثم يعود بعد شهرين ويتراجع عن الأمر فلماذا يجب تصديقه؟".

وكيل أعمال تياجو أشار إلى أنّ توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، لم يرفض أبدًا استمرار البرازيلي، بل حاول بكل الطرق إقناعه بالبقاء لكن الإدارة الرياضية كانت قد حسمت القرار.

وأردف: "وهذا هو سبب رحيله، فحتى لو لم يكن اتفق مع تشيلسي، فلم يكن هناك أي سبب لبقائه، لأن طريقة التعامل مهينة للغاية".

واختتم: "الأمر لم يكن يتعلق بالأموال أو بفترة التعاقد، ولكن ليوناردو أخبره صراحة أنّه الفريق لم يعد بحاجة إلى خدماته ولذلك لم يفكر مرتين قبل الرحيل".

جدير بالذكر أنّ سيلفا وقّع على عقد لمدة موسم واحد فقط مع تشيلسي مع إمكانية التمديد لعام آخر.