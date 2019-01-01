نيمار يثير الشائعات بعد مشاهدته في تورينو

ماذا يفعل النجم البرازيلي في إيطاليا؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أثار تواجد النجم البرازيلي لباريس سان جيرمان نيمار في تورينو الشائعات حول إمكانية انضمامه ليوفنتوس بعدما تم مشاهدته في مدينة تورينو، معقل البيانكونيري.

وغاب نيمار عن باريس سان جيرمان في الشهرين الماضيين بعد تعرضه للإصابة، ولكن يتوقع مشاركته في لقاء نهائي الكأس أمام رين مساء السبت.

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وشوهد نيمار في شوارع تورينو بالأيام الماضية، وهو ما جعل الجماهير تتحدث عن احتمالية وجود مفاوضات مع يوفنتوس مع اللاعب البرازيلي.

"لاجازيتا" فسرت تواجد نيمار بأنه من أجل صديقه ولاعب يوفنتوس دوجلاس كوستا الذي كان ينظم حفلة خاصة للأصدقاء، ومن ضمنهم لاعب بي إس جي.

وتحدثت الصحيفة أن الأمر ذاته تكرر عندما زار كوستا نيمار في باريس فبراير الماضي لحضور حفلاً أيضاً نظمه نجم برشلونة السابق.

"توتوسبورت" قالت إن كريستيانو رونالدو، نجم يوفي، هو السبب وراء تواجد نيمار في تورينو، وذلك لاشتراكهما معاً في تصوير إعلان تجاري.

ويلعب يوفنتوس مساء السبت ديربي الكرة الإيطالية أمام غريمه إنتر على ملعب "جيوسيبي مياتسا" بميلانو.