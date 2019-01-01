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نابولي وإنتر يتجهان نحو مبادلة إيكاردي وإنسيني

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الثنائي يبحث الرحيل عن الفريقين
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ونابولي قد يعملان على صفقة تبادلية بين الناديين تخص النجمين ماورو إيكاردي ولورينزو إنسيني.

إنسيني كان صرح بأنه في حال وصول عرض ضخم قد يفكر في الرحيل عن نابولي، بينما موقف إيكاردي غير واضحاً من البقاء رغم تأكيدات زوجته على استمراره مع إنتر.

وقالت "سكاي" إن يتوقع عقد جلسة بين مسؤولي الناديين في الأسابيع المقبلة بخصوص الصفقة، خصوصاً وأن نابولي مهتم بضم إيكاردي منذ مدة.

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وتحدثت التقرير أن قيمة اللاعبين المقدرة في حدود 70 مليون يورو وتحصل كلاهما على راتب خمسة ملايين موسمياً يجعل المبادلة المباشرة للاعبين ممكنة.

وأشارت "كوريري" لرحيل إنسيني المتوقع أيضاً، وألمحت لإمكانية انتقاله نحو البريميرليج في ظل توافر الاهتمام من تشيلسي وليفربول بالسابق.

بالمقابل، "لاجازيتا" أشارت لصفقة تبادلية أخرى لإنتر وإيكاردي، ولكن مع باريس سان جيرمان ومهاجمه إيدسون كافاني الراغب بالرحيل هو الآخر، على حد تعبيرها.

وذكرت الصحيفة أن العقبة في تلك الصفقة ستكون راتب كافاني البالغ عشرة ملايين يورو موسمياً، وهو ما يتخطى إمكانيات النيراتزوري الاقتصادية.

يذكر أن نابولي يحتل المرتبة الثانية على سلم ترتيب الدوري الإيطالي، ويأتي خلفه مباشرة إنتر ثالثاً بعد مرور 33 جولة من المسابقة.

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