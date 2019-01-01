نيمار وبوجبا خارج أفضل 50 لاعب في العالم من جول

البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي بول بوجبا خارج القائمة النهائية لأفضل ٥٠ لاعب في العالم من جول.كوم

غاب الثنائي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وبول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي عن قائمة أفضل ٢٥ لاعب في العالم المقدمة من جول.كوم.

جاء هذا عقب أن تواجدا بشكل مستمر في القائمة نفسها خلال السنوات الماضية، بالتحديد منذ عام ٢٠١٣ لتكن تلك هي المرة الأولى من سبع سنوات.

وتواجد نيمار بالتحديد في كل قائمة صدرت منذ عام ٢٠١١ منذ أن كان لاعبًا في صفوف سانتوس البرازيلي، وكانت أفضل مراكزه الرابع في عام ٢٠١٥ عندما ساعد برشلونة في الفوز بالثلاثية.

والد نيمار يرد على إمكانية حسم صفقة عودته لبرشلونة قريبًا

وفشل النجم البرازيلي بشكل كامل هذا العام في التواجد ضمن القائمة بعدما أمضى موسمًا صعبًا مع باريس سان جيرمان وغاب كثيرًا بسبب الإصابات كما تغيب عن المشاركة مع المنتخب البرازيلي في كوبا أمريكا.

وظهر نيمار في المركز الـ ٢٤ بالعام الأول له رفقة باريس سان جيرمان في تراجع واضح عن ترتيبه عندما كان لاعبًا في برشلونة.

ومر بول بوجبا بفترة عصيبة رفقة مانشستر يونايتد على مستوى الأداء الفردي والجماعي والنتائج ولم يكن مؤثرًا بنفس الشكل الذي كان عليه من قبل.

جدير بالذكر أن جول ٥٠ هي قائمة سنوية يصدرها موقع جول.كوم لأفضل ٥٠ لاعب في العالم، وتصدر هذا العام مقسمة بواقع ٢٥ لاعب و٢٥ لاعبة.