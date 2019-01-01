والد نيمار يرد على إمكانية حسم صفقة عودته لبرشلونة قريبًا

والد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان يتحدث حول العودة المنتظرة لبرشلونة.

نفى والد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الأحاديث المنتشرة حول قرب نجله لاعب باريس سان جيرمان من العودة لفريقه السابق برشلونة في الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها والد نيمار ونقلتها شبكة "ESPN" وأكد خلالها أن اللاعب مرتبط في الوقت الحالي بعقد يحترمه مع باريس سان جيرمان.

وخرجت في الساعات الأخيرة العديد من الأنباء التي تحدثت عن سفر والد نيمار لبرشلونة للاتفاق مع إدارة النادي الكتالوني على تفاصيل الصفقة.

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وقال والد نيمار نافيًا إمكانية انضمام نجله لبرشلونة قريبًا: "أنا في البرازيل ولن أتحرك للذهاب لأي مكان من هنا، الأمر غير جاهزة للسفر لبرشلونة".

وكانت تقارير صحفية عديدة قد أكدت أن الموسم الجاري سيكون الأخير للبرازيلي رفقة باريس سان جيرمان في ظل رغبته بالرحيل عن الفريق الفرنسي.

وأقترب نيمار كثيرًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية من الانضمام لبرشلونة بعد مفاوضات طويلة بين النادي الكتالوني وباريس سان جيرمان.

جدير بالذكر أن عقد نيمار مع باريس سان جيرمان مستمر حتى نهاية موسم ٢٠٢١-٢٠٢٢ ولا يوجد به شرطًا يسمح له بالرحيل وقتما يريد كما كان الحال في برشلونة بحسب القانون الفرنسي.