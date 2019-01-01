نيمار: نستطيع الفوز بدوري الأبطال وجماهير باريس هي كلمة السر

المهاجم البرازيلي غاب عن مواجهة مانشستر يونايتد ولكن باقي زملائه تخطوا المهمة بنجاح

أكد المهاجم البرازيلي نيمار، أن نادي باريس سان جيرمان يستطيع الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

نيمار يعاني حالياً من إصابة قوية، ستبعده لبضعة أسابيع عن مباريات الفريق المقبلة.

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البرازيلي غاب عن فوز باريس على مانشستر يونايتد 2/0 أمس الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال.

مانشستر سيتي يقدمًا عرضًا لقائده البلجيكي فينسينت كومباني لتجديد موسم إضافي مع الفريق ✔️ pic.twitter.com/0yAsItoHnq — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 13, 2019

وقال نيمار عن انتصار فريقه:"باريس لا يتوقف علي وحدي، لدينا فريقاً عظيماً ومدرباً رائعاً".

وأضاف:"نستطيع الفوز بدوري الأبطال بفضل كل من بالفريق، وكذلك الجماهير التي تلعب دائماً دور اللاعب رقم 12 معنا".

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وتابع:"لا توجد لدي أي شكوك حول فوزنا بدوري الأبطال ومشاركتي بهذا الإنجاز".

يذكر أن آخر التقارير الطبية أشارت لعدم جاهزية نيمار للمشاركة في المباريات قبل بداية إبريل القادم.