نيمار: لا أحتاج لدعم الجماهير وسألعب كأنني في ملاعب الخصوم

البرازيلي نيمار دا سيلفا يؤكد أن فريقه باريس سان جيرمان في حاجة لدعم الجماهير أكثر من تركيزهم على انتقاده ومهاجمته.

فيسبوك تويتر علي رفعت

انتقد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان تصرفات جماهير النادي العاصمي اليوم في مواجهة ستراسبورج بالجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها نيمار وأكد خلالها أن الفريق في حاجة لدعم الجماهير بدلًا من حالة الهجوم الكبيرة التي يعاني منها بشكل شخصي منهم.

نيمار يسجل هدفًا في شباك ستراسبورج بالدقيقة 92 ويقود باريس سان جيرمان للفوز بالمباراة 🔥 pic.twitter.com/2lpZJsMJBk — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 14, 2019

وقال نيمار: "بالنسبة لي كل شيء واضح واتفهم بشكل جيد كل ما يحدث فالأمر صعبًا بالنسبة للجماهير ولو أرادوا إطلاق الصافرات علي فهذا حقهم".

وأضاف: "من الآن فصاعد أنا لاعب في باريس سان جيرمان ولا يوجد لدي أي مشاكل والفريق به العديد من اللاعبين لذلك ليس من الجيد التركيز علي أنا فقط، عندما تكون الجماهير خلفنا نكون أكثر قوة".

وأكمل: "لقد لعبت في أماكن عدائية عديدة سواء في البرازيل أو فرنسا خارج ملعبنا، لكن الأمر مؤسف أن ذلك يحدث في ملعبنا الآن سألعب كل المباريات كأنني لا ألعب في ملعبي ووسط جماهيري".

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واختتم تصريحاته: "لقد طويت تلك الصفحة وسأعطي كل شيء لدي في الملعب هذا هو عملي ولا أحتاج لدعم الجماهير في ذلك لكن باريس سان جيرمان يحتاجه".

جدير بالذكر أن نيمار كان قد سجل هدف الفوز لباريس سان جيرمان في لقاء اليوم أمام ستراسبورج في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.