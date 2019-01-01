ليج 1

من جديد.. جماهير باريس سان جيرمان تسب نيمار

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Getty Images
الجماهير غير راضية عن لاعبها البرازيلي..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

لا يزال صيف الانتقالات يطل بظلاله على باريس سان جيرمان الفرنسي، وتحديداً أزمة نيمار الجماهيرية التي تجددت عقب نهاية التوقف الدولي.

جاء ذلك في مباراة الأسبوع الخامس للدوري الفرنسي بين باريس سان جيرمان وستراسبورج على ملعب حديقة الأمراء.

وكما سبق للجماهير التعرض لنيمار بالسباب سواء بالهتاف أو باللافتات خلال مباريات الصيف، عاد الجماهير لتوجيه السباب ضده منذ بداية المباراة.

وكان نيمار قد أعلن رغبته في العودة إلى برشلونة خلال الصيف، إلا أن الصفقة فشلت في نهاية المطاف.

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يذكر أن البرازيلي كان قد انتقل إلى باريس قادماً من البلوجرانا في أغسطس 2017 مقابل 222 مليون يورو.

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