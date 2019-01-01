نيمار يتجاهل باريس ويرافق رونالدو في تورينو

أجواء متوترة بين البرازيلي والنادي الفرنسي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تواجد البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، مساء الثلاثاء في تورينو، وشوهد رفقة كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، رغم تحذيرات ناديه.

وأعلن بي إس جي في بيان رسمي فتح تحقيق وتوقيع عقوبة على نيمار بسبب تغيبه عن انطلاق معسكر الفريق الإعدادي للموسم المقبل، والتي بحسب تقارير قد تصل إلى 375 ألف يورو شهرياً عقاباً على عدم احترام مباديء النادي.

ورد والد اللاعب أن نيمار متواجد في البرازيل لحضور مناسبة تابعة لمنظمته الخيرية، وبعلم بي إس جي وموافقته منذ عدة أشهر.

ونشر ريكي ريجوفي، صديق رونالدو المقرب، مقطع فيديو على حساب تابع له على وسائل التواصل يظهر النجم البرتغالي رفقة نيمار في شوارع تورينو.

وأوضحت "توتوسبورت" أن الثنائي حاضر معاً في تورينو من أجل استكمال تصوير حملة دعائية لأحد العلامات التجارية التي يمثلها الثنائي.

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وشوهد رونالدو ونيمار في أبريل الماضي معاً في تورينو أيضاً، وتم الكشف وقتها عن بدء تصوير الحملة الدعائية.