برشلونة يحقق أرباح خرافية ولكن ليست كافية من أجل نيمار

النادي الكتالوني يكشف عن أرباح الموسم الماضي والسبب وراء فشل صفقة البرازيلي

كان نادي برشلونة يسعى بقوة في ميركاتو الصيف الماضي للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك بعد أن رحل اللاعب عن صفوف العملاق الكتالوني وانضم لكتيبة أثرياء باريس قبل 3 مواسم.

أكدت العديد من التقارير أن الدولي البرازيلي نادم على ما فعل وكان يرغب بقوة في العودة لكامب نو هذا الصيف، ولكن المفاوضات لم تنجح بين العملاق الكتالوني وكبير العاصمة باريس.

ومن جانب المؤتمر الأخير لإدارة النادي الكتالوني فقد تم الكشف عن دخل النادي بالموسم الماضي والذي تخطى 990 مليون يورو وكان ذلك أعلى من السنة الماضية بـ30 مليون يورو.

🔴⚪️أتلتيكو مدريد يتعادل سلبيًا بدون أهداف مع بلد الوليد,



💫هذا هو التعادل الثالث للروخي بلانكوس في الليجا.



🔴🔵برشلونة إذا فاز الليلة سيخطف الوصافة من أتلتيكو ويصبح الفارق بينه وبين ريال مدريد المتصدر نقطتين فقط. pic.twitter.com/4aWksqjG1d — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 6, 2019

لكن من جانب آخر أكدت الإدارة أن وفقًا لتلك الميزانية لم ينجح الفريق في التعاقد مع النجم البرازيلي الذي كان متاح مقابل أكثر من 200 مليون يورو من قبل النادي الفرنسي.

وفي الأخير أكدت الإدارة أن التعاقد مع نيمار لن يتم في الصيف المقبل إلا في حال تخلى الفريق عن أحد نجومه وذلك بسبب الراتب الكبير الذي يتطلبه نجم السامبا.