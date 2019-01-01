نيمار يقرر البقاء في باريس

هل انتهت قصة نيمار؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير صحفية عن قرار نيمار، النجم البرازيلي، بالبقاء في صفوف ناديه باريس سان جيرمان وعدم الانتقال إلى برشلونة.

وسيطرت قضية نيمار ورغبته بمغادرة بي إس جي على سوق الانتقالات الصيفية، ودخل برشلونة والنادي الفرنسي في مفاوضات في الأيام الماضية.

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وذكرت "ليكيب" أن نيمار أخبر باريس سان جيرمان بقراره الاستمرار في صفوف الفريق وعدم الانتقال إلى برشلونة.

وأضاف التقرير أن أسباب نيمار هي علمه بصعوبة تلبية رغبات بي إس جي المتعلقة ببيعه، بالإضافة لرفض عثمان ديمبيلي ترك برشلونة والاتجاه للنادي الفرنسي.

وبحسب التقارير، فبرشلونة عرض مبلغاً من المال والثلاثي إيفان راكيتيتش، جون كلير توديبو، وإعارة ديمبيلي، ولكن الأخير رفض.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة ليس عازماً على تقديم عروض جديدة لاستقطاب نيمار، وأن بهذا سيكون تم إغلاق ملف الصفقة نهائياً.

يذكر أن برشلونة تعادل مساء السبت أمام مضيفه أوساسونا بهدفين لكل جانب ضمن الجولة الثالثة من الليجا.