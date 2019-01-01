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محدث - جميع أخبار عودة نيمار إلى برشلونة في سوق انتقالات صيف 2019

تعرف على جميع أخبار عودة نيمار إلى برشلونة من باريس سان جيرمان في سوق انتقالات الصيف الحالي بعد انضمامه منذ عامين بمقابل مادي هو الأعلى في التاريخ

محدث
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ريفالدو: باريس سان جيرمان يمكنه استرداد قيمة نيمار

2019-08-31T16:46:01Z

ريفالدو يتحدث عن استثمار باريس سان جيرمان الناجح في نيمار

اعترف أسطورة الكرة البرازيلية ريفالدو بخطأ نيمار حين غادر برشلونة من أجل الانضمام إلى باريس سان جيرمان.

وبعد عامين له في الدوري الفرنسي، يبدو أن البرازيلي لا يريد الاستمرار ولا يستطيع التأقلم مع أجواء كرة القدم هناك.

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يوفنتوس يحاول إقحام ديبالا في صفقة تبادلية مع نيمار

2019-08-31T16:41:22Z

بدأ نادي يوفنتوس الإيطالي، تكثيف محاولاته من أجل التعاقد مع المهاجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان.

برشلونة يعتبر هو الطرف الأقرب والأكثر رغبة في الحصول على خدمات البرازيلي، واللاعب كذلك يرحب بالعودة لناديه السابق.

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الحكومة الإسبانية تتحفظ على أموال نيمار المطلوبة من برشلونة

2019-08-31T16:40:14Z

أزمة جديدة قد تتسبب في تعقيد عودة البرازيلي لناديه السابق

تظل قضية انتقال المهاجم البرازيلي نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، مستمرة حتى بعد عامين على إتمامها.

البرازيلي سبق وأن رفع دعوى قضائية ضد البلاوجرانا للحصول على مبلغ 26 مليون يورو، كمكافأة تجديد عقده قبل الرحيل إلى النادي الفرنسي.

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نيمار يقرر الاجتماع مع يوفنتوس

2019-08-31T16:38:05Z

هل تخلي نيمار عن العودة لبرشلونة؟

كشفت تقارير إيطالية أن اجتماعاً قد يحدث في الأيام المقبلة بين مسؤولي يوفنتوس ووكلاء نيمار، نجم باريس سان جيرمان.

مصير البرازيلي أصبح محل تكهنات في الأيام الأخيرة بعد الحديث عن رغبته بالعودة لبرشلونة وتوتر علاقته مع بي إس جي.

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قدم نيمار اليمنى تُقلق برشلونة!

2019-08-31T16:36:19Z

ما الذي يقلق إدارة برشلونة في صفقة نيمار؟

تشعر إدارة برشلونة بالقلق من إمكانية التعاقد مع نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، بسبب الإصابات التي تعرض لها.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ البرازيلي تعرض لإصابة في ركبته اليمنى الموسم الماضي وتكرر الأمر بكسر في مشط قدمه اليمنى بداية الموسم مما دفعه لإجراء عملية جراحية.

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نيمار: ميسي الأفضل ونحن ثنائي رائع

2019-08-31T16:35:18Z

هل يلمح نيمار للعودة إلى برشلونة؟

أشاد نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بالأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخ مسترجعًا ذكرياته معه في كامب نو.

وقال البرازيلي في تصريحات صحفية: "ميسي، بالنسبة لي، هو الأفضل في العالم وأعظم من شاهدت وشكلنا سويًا ثنائيًا رائعًا، لقد كان فخرًا لي اللعب بجواره والأهم من ذلك أننا أصدقاء".

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نيمار يضع بدلاء برشلونة

2019-08-31T16:33:47Z

البرازيلي يجهز لكل السيناريوهات

أوضحت تقارير صحفية إسبانية أن البرازيلي نيمار وضع قائمة من الأندية المرشحة للتعاقد معه في حال فشل انتقاله من باريس سان جيرمان إلى برشلونة.

الصحف الإسبانية ذكرت أن بي إس جي رفض عدة عروض عبارة عن لاعبين ومبلغ من المال تقدم بها البلاوجرانا لضم نجم السليساو في الآونة الأخيرة.

ما هي البدائل التي وضعها نيمار؟

توخيل يعترف: كنت أعلم برغبة نيمار في الرحيل قبل كوبا أمريكا!

2019-08-31T16:29:57Z

المدرب الألماني يتحدث علناً عن تأخر نيمار..

اعترف توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان أنه كان على علم برغبة نيمار نجم فريقه بالرحيل قبل كوبا أمريكا 2019.

وقال الألماني عقب المباراة الودية ضد دينامو دريسدن لراديو مونت كارلو:"دائماً ما يحبطني تأخر أي من اللاعبين، ولكن بيننا وبين بعضنا البعض، الأمر واضح".

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برشلونة مستعد لدفع 40 مليون يورو ونجميه لأجل نيمار

2019-08-31T16:23:29Z

العرض الرسمي الأول من برشلونة لباريس سان جيرمان

رفض نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أول عرض رسمي من برشلونة للحصول على خدمات نيمار والذي تضمن 40 مليون يورو واثنين من لاعبيه.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ البلاوجرانا مستعد لدفع 40 مليون يورو بجانب فيليبي كوتينيو وعثمان ديمبيلي للحصول على خدمات البرازيلي الدولي.

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(C)Getty Images

دونجا وبيبيتو ينصحان نيمار بخصوص برشلونة

2019-08-31T16:21:10Z

نصح دونجا، النجم البرازيلي السابق، مواطنه نيمار بالبحث عن السعادة عندما يتخذ قراره بخصوص النادي الذي يلعب له الموسم المقبل.

ويحاول صاحب الـ27 عامًا العودة مجدداً لصفوف برشلونة بعد عامين في صفوف باريس سان جيرمان الذي يرفض التخلي عن نجمه بسهولة.

ماذا قال الاسطورتان لنيمار؟

تشافي:أتمنى عودة نيمار رغم صعوبة إتمام الصفقة

2019-08-31T16:11:37Z

أكد تشافي هيرنانديز، أسطورة برشلونة، أنّ التعاقد مع نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان سيكون رائعًا رغم صعوبة المفاوضات.

وقال مدرب السد في تصريحات صحفية: "عودة نيمار ستكون رائعة للغاية، ولكني أرى أنّ الأمر لن يكون بهذه السهولة".

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ريال مدريد يتراجع عن ضم نيمار

2019-08-31T16:08:44Z

الملكي ينسحب من السباق..

أكدت تقارير صحفية نسيان ريال مدريد الإسباني لفكرة التعاقد مع البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب صحيفة اس المدريدية فإن صاحب الـ27 عامًا كان أحد أكبر رغبات فلورنتينو بيريز رئيس الملكي في وقت ما، ولكنه لم يعُد كذلك.

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(C)Getty Images

نيمار يتجاهل باريس ويرافق رونالدو في تورينو

2019-08-31T16:05:10Z

أجواء متوترة بين البرازيلي والنادي الفرنسي

تواجد البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، مساء الثلاثاء 9 يوليو 2019 في تورينو، وشوهد رفقة كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، رغم تحذيرات ناديه.

وأعلن بي إس جي في بيان رسمي فتح تحقيق وتوقيع عقوبة على البرازيلي بسبب تغيبه عن انطلاق معسكر الفريق الإعدادي للموسم المقبل، والتي بحسب تقارير قد تصل إلى 375 ألف يورو شهرياً عقاباً على عدم احترام مباديء النادي.

لماذا ذهب نيمار إلى تورينو؟

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حتى لا ينضم إلى برشلونة - باريس سان جيرمان يعرض نيمار على ريال مدريد

2019-08-31T16:03:04Z

هل يتعاقد ريال مدريد مع نيمار؟

عرض ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، اللاعب نيمار دا سيلفا على ريال مدريد خوفًا من رحيل الأخير إلى برشلونة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ الخليفي عرض على إدارة الملكي التعاقد مع البرازيلي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة ليكون بديلًا لجاريث بيل القريب من الخروج.

التفاصيل من هنا..

(C)Getty Images

أسطورة برشلونة: لا أود عودة نيمار وجريزمان أفضل

2019-08-31T16:00:06Z

تعرف على تصريحات أسطورة برشلونة حول جريزمان ونيمار

اعترض لوبو كاراسكو، لاعب برشلونة في ثمانينيات القرن الماضي، على عودة نيمار من باريس سان جيرمان مفضلًا التعاقد مع أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد.

التقارير الصحفية تشير إلى رغبة الكتلان في ضم الفرنسي والبرازيلي في الصيف الجاري.

التصريح من هنا...

نيمار يظهر في فيديو برشلونة الدعائي للفترة التحضيرية

2019-08-31T15:58:45Z

لماذا ظهر نيمار في الفيديو الدعائي للفترة التحضيرية لبرشلونة؟

ظهر نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، في الفيديو الدعائي للفترة التحضيرية لموسم برشلونة 2019-2020.

ونشر النادي الكتالوني مقطعًا للفيديو يُظهر احتفالات اللاعبين مع مشاهير الرياضة والفن في الولايات المتحدة الأمريكية.

السبب تجده هنا...

نجم البرازيل يدفع برشلونة لحسم صفقة نيمار

2019-08-31T15:57:08Z

البرازيلي جونينيو نجم فريق ليون السابق يؤكد أنه لو كان رئيسًا لأي نادي لضم نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان فورًا.

أكد النجم البرازيلي جونينيو أنه لو كان رئيسًا لأي نادي لكان قد قام بضم مواطنه البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بشكل فوري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها وأكد خلالها أن صاحب الـ27 عامًا يتمتع بموهبة كبيرة ستكون مفيدة لأي فريق في الوقت الحالي.

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جواز سفر نيمار يفسد انتقاله لبرشلونة

2019-08-31T15:55:12Z

كيف تؤثر جنسية نيمار على انضمامه لبرشلونة؟

يواجه نادي برشلونة أزمة جديدة في إنجاح مسألة انضمام نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، إلى صفوف الفريق في الصيف المقبل.

التقارير الصحفية تؤكد رغبة برشلونة في عودة نيمار بعد سنتين قضاها مع سان جيرمان.

التفاصيل من هنا..

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فيدال يرفض التعليق على قرار برشلونة استعادة نيمار

2019-08-31T15:53:43Z

جوارديولا كان قد شكك في نجاح اللاعب البرازيلي في كامب نو

مازال مسلسل "عودة نيمار لكامب نو" يُثير الكثير من التساؤلات والجدل في الصحافة الرياضية، وقد رفض أرتورو فيدال التعليق على قرار ناديه استعادة اللاعب البرازيلي.

كان بيب جوادريولا المدير الفني لمانشستر سيتي قد شكك في قدرة البرازيلي الدولي على النجاح مجددًا في البارسا، ذلك بعد قضائه موسمين صعبين مع باريس سان جيرمان تخللهما العديد من الإصابات الخطيرة.

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والد نيمار نصحه بالبقاء في برشلونة

2019-08-31T15:51:45Z

تعرف على نصائح والد نيمار له قبل الرحيل لسان جيرمان

رفض والد نيمار ووكيل أعماله قرار اللاعب بالرحيل في برشلونة في 2017 ويرغب في إعادته للنادي الكتالوني في الصيف الجاري.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ والد نيمار نصح اللاعب بعدم الرحيل إلى باريس سان جيرمان قائلًا له: "سوف تندم كثيرًا لو رحلت عن برشلونة".

التصريح من هنا..

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باريس سان جيرمان يخفض سعر نيمار

2019-08-31T15:49:48Z

قرر نادي باريس سان جيرمان خفض السعر المعروض لأجل الموافقة على رحيل نيمار دا سيلفا إلى صفوف برشلونة.

وقالت صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية إنّ العاصمي الفرنسي حدد مبلغ 300 مليون يورو للموافقة على بيع نيمار، إلا أنّه مستعد لخفض هذه القيمة.

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بيدرو: بالطبع نيمار يستطيع العودة لبرشلونة

2019-08-31T15:48:55Z

نجم تشيلسي بيدرو يرى إمكانية انتقال نيمار من باريس سان جيرمان إلى برشلونة

قال بيدرو رودريجيز نحم برشلونة السابق وتشيلسي حاليًا إن نيمار يستطيع أن يعود إلى الفريق الكتالوني رغم رحيله بالطريقة التي رحل بها.

وكان بيدرو قد تزامل مع نيمار خلال موسمي 2014 و 2015 في برشلونة قبل أن يرحل بيدرو إلى تشيلسي في صيف العام 2015.

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خاص | ريال مدريد يؤجل حسم صفقة نيمار

2019-08-31T15:48:01Z

هل يتعاقد ريال مدريد مع نيمار؟

قرر نادي ريال مدريد تأجيل خطة التعاقد مع نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان رغم تلميحات رئيس النادي الفرنسي باقتراب اللاعب من الرحيل.

برشلونة يحاول استعادة نيمار خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلم Goal أن إدارة ريال مدريد قررت تأجيل مسألة حسم صفقة نيمار إلا أنّه لم يخرج بصورة نهائية من خطة رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

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نائب رئيس برشلونة: نيمار يرغب في العودة

2019-08-31T15:45:49Z

تعرف على تصريحات نائب رئيس برشلونة حول نيمار

كشف نائب رئيس نادي برشلونة، جوردي كاردونير، رغبة نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، في العودة إلى النادي الكتالوني نافيًا وجود أي تواصل معه.

وقال كاردونير في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "ياسبر سيليسين حارس رائع وأدهش الجميع في برشلونة ولكنّه قرر الرحيل للحصول على دقائق لعب أكثر ونحن لا نستطيع منعه من ذلك".

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مارسيلو: أدعم قرار نيمار ولا يجب الضغط على هازارد

2019-08-31T15:43:54Z

تعرف على تصريحات مارسيلو حول نيمار وهازارد

أعلن مارسيلو، لاعب ريال مدريد، تأييده قرار نيمار دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان، فيما يخص مستقبل الأخير رافضًا الضغط المبكر على إيدين هازارد

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فالفيردي يحسم الجدل بين نيمار وجريزمان

2019-08-31T15:42:36Z

هل يضم برشلونة نيمار أم جريزمان؟

حسم إيرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، الجدل بين التعاقد مع نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان أو أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ المدرب الإسباني اجتمع مع المدير الرياضي لبرشلونة، بيب سيجورا، لتحديد شكل الفريق في الموسم المقبل.

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نيمار يبشر لاعبي برشلونة بعودته

2019-08-31T15:41:08Z

هل نرى نيمار بقميص البلوجرانا من جديد؟

أفصحت تقارير إعلامية إسبانية حول فحوى الرسالة التي أرسلها نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، إلى لاعبي برشلونة بخصوص عودته من جديد للنادي.

وازدادت التكهنات حول إمكانية عودة صاحب الـ27 عامًا إلى البلوجرانا مجدداً، أو الانتقال إلى ريال مدريد، بعد الشائعات حول تركه لبي إس جي الصيف الجاري.

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كوتينيو وآرتور يعلقان على شائعات اقتراب نيمار من برشلونة

2019-08-31T15:40:00Z

تعرف على تصريحات كوتينيو وآرتور حول إمكانية انضمام نيمار إلى النادي الكتالوني

أعلن فيليبي كوتينيو وأرتور ميلو، لاعبا برشلونة والمنتخب البرازيلي، دعمهما لانضمام نيمار من باريس سان جيرمان إلى النادي الكتالوني خلال الصيف الجاري.

التقارير الصحفية تشير إلى اقتراب صاحب الـ27 عامًا من الرحيل عن سان جيرمان وإمكانية العودة للبلوجرنا.

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"على برشلونة ضم نيمار وجريزمان"

2019-08-31T15:38:42Z

السكرتير الفني الأسبق لفريق برشلونة أوربانو يؤكد على ضرورة حصول الفريق على كل من جريزمان ونيمار في الموسم الجديد.

أكد أوربانو السكرتير الفني الأسبق في فريق برشلونة على ضرورة حصول النادي الكتالوني على خدمات كل من أنطوان جريزمان ونيمار دا سيلفا في الموسم المقبل.

جاء هذا في تصريحات إذاعية أدلى بها أوربانو لصالح "راديو كتالونيا" وأكد خلالها أن الأمر لو كان في يده لكان قد حسم الصفقتين فورًا.

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تقارير - برشلونة يحدد 3 شروط لقبول عودة نيمار

2019-08-31T15:37:41Z

شرط مادي وشرط قضائي وشرط إصلاحي..

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة يستعد لقبول عودة نجمه السابق نيمار إلى صفوفه من جديد، ولكن بثلاثة شروط.

ووردت العديد من الأنباء التي تشير إلى اقتراب باريس سان جيرمان من التفريط في النجم البرازيلي مقابل 200 مليون يورو، بالتزامن مع رغبته في العودة إلى النادي الكتالوني.

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تقارير - باريس سان جيرمان يخفض سعر بيع نيمار

2019-08-31T15:36:38Z

أكدت تقارير صحفية نية باريس سان جيرمان الفرنسي لخفض المبلغ الذي يطلبه مقابل بيع نجمه البرازيلي نيمار.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن النادي الفرنسي كان يطالب بمبلغ 250 مليون يورو مقابل التخلي عنه، ولكن مع الوقت قرر خفضهم إلى 200 مليون فقط.

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جريزمان أم نيمار؟ برشلونة يتخذ قراره النهائي

2019-08-31T15:30:32Z

النادي الكتالوني يسعى لتكوين الهجوم الأقوى في العالم

استقر نادي برشلونة الإسباني، على أهدافه الهجومية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتلبية طموحات جماهير الفريق.

الجدل المستمر حول رغبة برسا في ضم المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، أم نظيره البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان.

الإجابة من هنا..

 

برشلونة يعرض 100 مليون يورو ونجمه للحصول على نيمار

2019-08-31T15:27:44Z

العرض الأول من برشلونة لباريس سان جيرمان

ذكرت تقارير إعلامية أن برشلونة قام بتجهيز عرض أولي للتعاقد مع نيمار من باريس سان جيرمان على أساس مبلغ مالي وأحد لاعبيه.

وأكدت التقارير في الأيام الأخيرة أن العلاقة بين نيمار وبي إس جي وصلت لطريق مسدود، وأن اللاعب قد يعود إلى إسبانيا من بوابة برشلونة أو ريال مدريد.

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(C)Getty Images

ريفالدو يختار وجهة نيمار المقبلة بين ريال مدريد وبرشلونة

2019-08-31T15:24:51Z

النجم البرازيلي يرتبط بقطبي الليجا

نصح النجم البرازيلي السابق ريفالدو مواطنه ولاعب باريس سان جيرمان نيمار بالانتقال إلى صفوف برشلونة مرة أخرى وعدم الذهاب إلى ريال مدريد.

وأفادت الصحف في الأيام الماضية أن صاحب الـ27 عامًا في طريقه لمغادرة بي إس جي بعد تدهور العلاقة بين الطرفين، وأنه يفضل العودة مجدداً إلى البلاوجرانا.

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فيليبي لويس: عودة نيمار لبرشلونة مفاجأة مدوية

2019-08-30T20:04:19Z

أكد فيليبي لويس، لاعب منتخب البرازيل، أنّ عودة نيمار، جناح باريس سان جيرمان، إلى برشلونة ستكون مفاجأة مدوية.

التقارير الصحفية تشير إلى رغبة البلاوجرانا استعادة صاحب الـ27 عامًا والتعاقد معه من العاصمي الفرنسي.

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دوجلاس كوستا: مستقبل نيمار؟ هو وحده من يعرفه

2019-08-30T19:58:14Z

أكد دوجلاس كوستا، لاعب يوفنتوس ومنتخب البرازيل، أنّ نيمار، جناح باريس سان جيرمان، هو الوحيد الذي يعرف فريقه المستقبلي.

التقارير الصحفية تشير إلى رغبة برشلونة إعادة نجمه السابق إلى النادي الكتالوني خلال الصيف...

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نيمار للخليفي: أريد العودة لبيتي الذي لم يكن علي مغادرته

2019-08-30T19:55:12Z

موندو ديبورتيفو تنشر رسالة مثيرة للجدل أرسلها نيمار لرئيس باريس سان جيرمان

زعمت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن نيمار كشف عن رغبته بالرحيل عن باريس سان جيرمان والعودة لبرشلونة لرئيس النادي الفرنسي "ناصر الخليفي".

وتحوم الشكوك حول مستقبل النجم البرازيلي، إذ تتحدث عديد التقارير عن رغبته الرحيل عن العاصمة الفرنسية والعودة لملعب كامب نو، وقد فتح النادي الباريسي الباب له ولغيره للرحيل عن الفريق حال رغبوا بذلك أو لم يلتزموا بالنظام الجديد للفريق والذي سيطبق بدءً من الموسم القادم.

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ماركينوس يطالب ببقاء نيمار في باريس

2019-08-30T19:45:53Z

طالب ماركينوس، مدافع باريس سان جيرمان، مواطنه نيمار بالاستمرار في صفوف النادي وعدم الرحيل الفترة المقبلة.

وقال ماركينوس للإعلام بعد لقاء البرازيل وفنزويلا: "كصديق ومشجع وزميل لنيمار أطالبه بالبقاء، لاعب بحجمه وإمكانياته يصنع الفارق".

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لويس سواريز: من الذي لا يريد الاستمتاع بلاعبين مثل نيمار؟

2019-08-30T19:42:12Z

مهاجم برشلونة مرحب تمامًا بعودة البرازيلي لملعب كامب نو

أشاد لويس سواريز كثيرًا بزميله السابق في برشلونة "نيمار" مرحبًا جدًا بعودته لملعب كامب نو بعد عامين من اللعب بقميص باريس سان جيرمان.

وتحوم الشكوك حول مستقبل صاحب الـ27 عامًا، إذ تتحدث العديد من التقارير حول رغبته العودة لفريقه السابق، وقد فتح النادي الفرنسي أبوابه لرحيل أي لاعب يرغب بذلك ويُمانع النظام الجديد الذي سيُتبع خلال المواسم القادمة.

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تيتي ينصح نيمار باللعب في المكان الذي يجد به سعادته

2019-08-30T19:36:08Z

قدم تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل نصيحته لنيمار، ومفادها أن يلعب في المكان الذي يجد به سعادته.

ويُحيط الغموض بمستقبل صاحب الـ27 عامًا، إذ تحوم الشكوك حول رغبته بالبقاء في باريس سان جيرمان بعد أحداث الموسمين الأخيرين، سواء الإصابات المتلاحقة أو الفشل في دوري أبطال أوروبا، وفي نفس الوقت يتحدث العديد عن رغبته بالعودة لبرشلونة واللعب بجانب ليونيل ميسي ولويس سواريز.

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تقارير| باريس لا يمانع بيع نيمار

2019-08-30T19:27:47Z

ليكيب تزعم موافقة باريس سان جيرمان على التفريط في البرازيلي..

أكدت تقارير صحفية استعداد باريس سان جيرمان الفرنسي للتخلي عن نجمه البرازيلي نيمار حال وصول عرض كبير بما فيه الكفاية.

وذكرت صحيفة ليكيب أن ذلك يأتي إثر الخروج المفاجئ من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، رغم الفوز 2-0 ذهاباً على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد، قبل الخسارة 3-1 في حديقة الأمراء.

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ريفالدو: عودة نيمار أهم لبرشلونة من ضم جريزمان

2019-08-30T18:36:34Z

الاسطورة البرازيلي يرى أن عودة مواطنه للبلاوجرانا أهم من ضم بطل كأس العالم 2018

طالب النجم البرازيلي الكبير ريفالدو لاعب برشلونة المعتزل إدارة الفريق بالتوقيع مع مواطنه نيمار من جديد والسماح له بالعودة للفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها نجم البلاوجرانا السابق وأكد خلالها أن مواطنه سيكون أكثر إفادة للكتلان من أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد.

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ألفيش مستعد للرهان ببرج إيفيل على بقاء نيمار في باريس

2019-08-30T18:31:57Z

زميل صاحب الـ27 عامًا في برشلونة وباريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي راهن على بقاء مواطنه

أبدى النجم البرازيلي داني ألفيش ثقته في بقاء مواطنه نيمار ضمن صفوف باريس سان جيرمان خلال الموسم المقبل رغم العروض التي تحاوطه. 

وكان صاحب الـ27 عامًا قد وقع محل اهتمام للعديد من الأندية الكبرى في الفترة الأخيرة، تلك التي كان أبرزها بالطبع قطبي أسبانيا ريال مدريد وبرشلونة.

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(C)Getty Images

رئيس سانتوس سعيد بأنباء انتقال نيمار لريال مدريد

2019-08-30T18:29:50Z

أعرب خوزيه كارلوس بيريز رئيس نادي سانتوس البرازيلي عن سعادته الغامرة بالأنباء المنتشرة في الفترة الماضية عن اهتمام ريال مدريد بلاعبه السابق نيمار دا سيلفا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيريز لصالح صحيفة "جلوبو سبورت" وأكد خلالها أن فكرة انتقال صاحب الـ27 عامًا دومًا ما تكون نبأ سعيد بالنسبة لهم.

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نيمار يثير الشائعات بعد مشاهدته في تورينو

2019-08-30T18:27:08Z

كانت البداية بمشاهدة النجم البرازيلي في مدينة العملاق الإيطالي يوفنتوس، فماذا كان السبب؟

أثار تواجد النجم البرازيلي لباريس سان جيرمان نيمار في تورينو الشائعات حول إمكانية انضمامه ليوفنتوس بعدما تم مشاهدته في مدينة تورينو، معقل البيانكونيري... اضغط هنا للمزيد..