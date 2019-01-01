محدث - جميع أخبار عودة نيمار إلى برشلونة في سوق انتقالات صيف 2019

أزمة جديدة قد تتسبب في تعقيد عودة البرازيلي لناديه السابق

تظل قضية انتقال المهاجم البرازيلي نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، مستمرة حتى بعد عامين على إتمامها.

البرازيلي سبق وأن رفع دعوى قضائية ضد البلاوجرانا للحصول على مبلغ 26 مليون يورو، كمكافأة تجديد عقده قبل الرحيل إلى النادي الفرنسي.

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