باريس سان جيرمان يخفض سعر نيمار

هل ينضم نيمار إلى برشلونة؟

قرر نادي باريس سان جيرمان خفض السعر المعروض لأجل الموافقة على رحيل نيمار دا سيلفا إلى صفوف برشلونة.

التقارير الصحفية تؤكد رغبة نيمار في الحصول على خدمات اللاعب في الصيف المقبل.

وقالت صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية إنّ باريس سان جيرمان حدد مبلغ 300 مليون يورو للموافقة على بيع نيمار، إلا أنّه مستعد لخفض هذه القيمة.

وأوضحت أنّ ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، مستعد للحصول على 222 مليون يورو فقط لأجل عودة البرازيلي.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الفريق الفرنسي قد يوافق على رحيل صاحب الـ 27 عامًا مقابل مبلغ يتراوح بين 130 إلى 150 مليون يورو بجانب اثنين من لاعبي برشلونة.

ورغم أنّ الصحفية لم تحدد الأسماء المطروحة، إلا أنّ "آس" الإسبانية ذكرت أنّ اثنين من الثلاثي فيليبي كوتينيو وصامويل أومتيتي وإيفان راكيتيش بين المرشحين للرحيل.

جدير بالذكر أنّ نيمار لعب للبلوجرانا بين 2013 و2017 مسجلّا 105 هدفًا ومحققًا 10 ألقاب.