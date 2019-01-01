بين نيمار وجريزمان - هل ينجح برشلونة في إدارة سوق الانتقالات؟

قراءة في خطوات برشلونة قبل فتح سوق الانتقالات بصورة رسمية

برشلونة بدأ سوق الانتقالات مبكرًا، ونحن في يناير نجن في ضم فرينكي دي يونج من أياكس ليقدم أول خطوة نحن تحسين جودة الفريق خلال الموسم المقبل.

الأمور كانت تسير بصورة جيدة حتى جاء الخروج من ليفربول في دوري أبطال أوروبا والهزيمة من فالنسيا في كأس ملك إسبانيا وخسارة البطولة لينهار كل شيء.

الجنون هو ما سيطر على الإدارة والصحف وحتى الجمهور وبدأ التفكير في جلب صفقات من العيار الثقيل، تلك النوعية من الصفقات التي يدفع فيها النادي 100 و120 مليون يورو.

أيام فقط ووجدنا أنطوان جريزمان يعلن رحيله عن أتلتيكو مدريد ثم جاءت أزمات نيمار وخروجه من معسكر البرازيل في كوبا أمريكا للإصابة وتصريحات ناصر الخليفي ليصبح صاحب الـ 27 عامًا مرشحًا للعودة لكتالونيا.

وفي إطار الخطة العامة التي يبني عليها برشلونة خطة الموسم المقبل، هل يمكن اعتبار هذه الخطط ناجحة؟

جوردي كاردونير (نائب رئيس برشلونة): "نيمار يريد مغادرة باريس سان جيرمان والعودة إلى برشلونة، ولست متفاجئ من هذا الأمر فليس هناك مكان أفضل من برشلونة" 🗣️ pic.twitter.com/a015gE9fdZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 27, 2019

جريزمان

جريزمان لن يرحل عن أتلتيكو مدريد سوى مقابل 120 مليون يورو بعد وصول قيمة الشرط الجزائي لهذا المبلغ في الأول من يوليو المقبل.

الإدارة ترغب في جلب جريزمان لهدف لا يعلمه سوى جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، والمدير الرياضي، بيب سيجورا، فاللاعب يقوم بنفس مهام ليونيل ميسي في برشلونة.

سواء مع أتلتيكو مدريد أو منتخب فرنسا، فإن صاحب الـ 28 عامًا يفضل أن يكون إما مهاجمًا ثانيًا في خطة 4-4-2 أو صانع ألعاب في 4-2-3-1 ولو اعتمد عليه إيرنستو فالفيردي في مركز الجناح فسيكون عكسيًا يأتي من الجهة اليمنى ليستقر في العمق.

باختصار سيكون نسخة أخرى من ميسي وهذا الأمر سيجعله يعاني كثيرًا.

لو تجاهلنا الجانب الرياضي، فإن راتب اللاعب سوف يؤدي إلى أزمة فيما يتعلق بميزانية الفريق كما أنّ دفع 120 مليون يورو لضم لاعب ليس أولوية سوف يكون خطأً كبيرًا.

نيمار

صحيح أن برشلونة يحتاج إلى جناح أيمن بعد فشل فيليبي كوتينيو في تقديم هذا الدور وتكرار الإصابة لعثمان ديمبيلي إلا أن نيمار لن يكون الحل.

أولًا اللاعب كان مصدر للأزمات في كتالونيا لعدة سنوات حينما كان هناك، فانضمامه تسبب في أزمة مالية مع الرئيس السابق ساندرو روسيل ولا أحد يعرف قيمة الصفقة الحقيقية حتى الآن.

كما أنّه حصل على امتيازات ضخمة تشمل السفر إلى البرازيل وقت عيد ميلاد شقيقته وكذلك حصول والده على مكافآت ضخمة وصلت إلى أكثر مما حصل عليه ميسي في الفترة من 2013 حتى 2017.

أزمة أخرى تتعلق بقيمة الصفقة والتي ستصل على الأقل 200 مليون يورو بجانب راتبه المرتفع أيضًا.

اللاعب من قبل افتعل الأزمات مع نيلسون سيميدو وكذلك المدرب المساعد للويس إنريكي، خوان إنزوي، ولم نشعر بتحسن في سلوكه خلال الأعوام الماضية.

نسيان الأهم

أولوية برشلونة في سوق الانتقالات يجب أن تشمل التعاقد مع مهاجم بديل للويس سواريز وهناك العديد من الأسماء المرشحة التي لن تُكلف خزانة النادي الكتالوني كثيرًا.

هناك ألكسندر لاكازيت، مهاجم أرسنال، والذي يقوم بأدوار سواريز مع الجانرز ولن يحتاج سنوات من التطور ليكون جاهزًا للعب بصورة أساسية.

لاكازيت ليس الوحيد المناسب، هناك وسام بن يدر في إشبيلية ولوتارو مارتينيز في إنتر أو ماكسيلميانو جوميز مع سيلتا فيجو. الأكيد هو ضرورة ضم رقم 9 صريح.

الأولوية الثانية تكون بالتعاقد مع بديل لجوردي ألبا في مركز الظهير الأيسر، فصاحب الـ 30 عامًا عانى كثيرًا الموسم المنصرم من كثرة ضغط المباريات.

ويحتاج برشلونة لتقليل معدل الأعمار في خط الوسط بالتخلي عن إيفان راكيتيش وضم لاعب شاب مثل دوني فان دي بيك.

التعاقد مع جناح أيمن أمر مطلوب أيضًا ولكن ليس نيمار الذي أصبح يميل إلى العمق أكثر من ذي قبل، بل لاعب آخر يستطيع فتح الملعب وتخفيف الضغط على ميسي.

مشروع برشلونة الرياضي لا يزال غامضًا ولا أحد يعلم كيف سيكون شكل الفريق في الموسم المقبل، المهم أن يكون المدير الرياضي على علم بخطة البلوجرانا رغم عدم وجود أي مؤشرات!