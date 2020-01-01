التعاون يُعلن تجديد عقد نيلدو حتى 2021

المدافع قدم أداءً جيدًا مع سكري القصيم

أعلن التعاون رسميًا تجديد عقد مدافعه البرازيلي نيلدو بترولينا لموسم واحد مع أفضلية التجديد لموسم إضافي.

التعاون ارتبط بالكثير من الأخبار خلال سوق الانتقالات الشتوي الحالي، إذ ضم مختار فلاته لتدريباته تمهيدًا للتوقيع معه وتسجيله في قائمته تعويضًا للمصاب لياندري تاوامبا الذي تعرض لإصابة خلال مواجهة النصر في كأس السوبر السعودي.

وأعلن مساء أمس عن انتقال مدافعه مدالله عليان للهلال بدءً من الموسم القادم في صفقة انتقال حر، إذ سينتهي عقد اللاعب صاحب الـ24 عامًا مع التعاون بنهاية الموسم الجاري.

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نيلدو كان قد ارتدى قميص التعاون قادمًا من أفيس البرتغالي خلال سوق الانتقالات الشتوي للموسم الماضي، وقد وقع آنذاك عقدًا لمدة موسم ونصف، ودفع أداؤه الممتاز الإدارة لتجديد العقد لموسم جديد.

ولعب صاحب الـ33 عامًا 8 مباريات في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي هذا الموسم سجل خلالها هدفين، وخاض كذلك لقاء السوبر السعودي الذي خسره التعاون أمام النصر في جدة بركلات الجزاء الترجيحية.