نيكو ويليامز: مستقبلي "مجهول".. وسبب وحيد أبقاني في بيلباو!

"قلبي مع أتلتيك"

فتح نيكو ويليامز، نجم أتلتيك بيلباو، باب التكهنات بشأن مصيره، رغم انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.

وكان نيكو ويليامز قريبًا من الانتقال إلى برشلونة خلال الأسابيع الماضية، لكن الصفقة تعثرت، ليواصل مسيرته بقميص بيلباو.

وقال الجناح الإسباني، في مقابلة مع شبكة " DAZN": "قلبي ينتمي إلى أتلتيك، لكن لا أحد يعرف ما سيحدث في المستقبل، من الجيد دائمًا أن تهتم بك الفرق الكبيرة، وكنت واضحًا بأنني أريد أن أكون هنا (في بيلباو)".

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وردًا على سؤال بشأن تلقيه عروضًا من أندية أخرى، علق: "الأمر عند وكيلي، نعم كانت هناك اتصالات من أندية أخرى، وأحد أسباب بقائي هو اللعب في أوروبا مع أتلتيك".

ويقدم نيكو ويليامز مستوى متواضعًا هذا الموسم، على عكس أدائه الخرافي مع منتخب إسبانيا في يورو 2024، إذ لم يقدم أي مساهمة تهديفية في 4 مباريات بالليجا حتى الآن.