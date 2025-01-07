بسبب نيكو ويليامز.. ضربة كبرى لأتلتيك بيلباو قبل مواجهة برشلونة

هل يغيب؟

تلقت جماهير أتلتيك بيلباو نبأ مقلقًا قبل مواجهة برشلونة غدًا الأربعاء، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، بالمملكة العربية السعودية.

وغاب نيكو ويليامز جناح بيلباو عن تدريبات الفريق اليوم الثلاثاء في السعودية، قبل 24 ساعة فقط على انطلاق المباراة المهمة، بسبب كدمة في الكاحل.

وقال بيلباو، في بيان طبي، إن "اللاعب لم يتدرب مع بقية زملائه كإجراء احترازي، حيث يعاني من كدمة في كاحله الأيسر ويبقى وضعه رهن التطور".

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وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن "مشاركة نيكو ويليامز أمام برشلونة أصبحت محل شك".

وختمت: "عاد إلى التدريبات الجماعية الثنائي دي جالاريتا وييراي ألفاريز، اللذان غابا عن المباراة الأخيرة للفريق بسبب مشاكل بدنية، بينما تدرب أويهان سانست وأندوني جوروسابيل على هامش المران".

يشار إلى أن نيكو ويليامز كان قريبًا من الانضمام لبرشلونة في الصيف الماضي، لكن تعقدت الصفقة بسبب أزمات البارسا المالية.