من هو نيكولاس بيبي لاعب ليل؟..وكيف سطع نجمه في الدوري الفرنسي؟

كل ما تريد معرفته عن نيكولاس بيبي لاعب نادي ليل الفرنسي، من هو؟ وما هي الفرق التي لعب لها؟ وهل ينجح إذا أنتقل إلى الدوري الإنجليزي؟

أحمد جمال

سطع نجم نيكولاس بيبي في السنوات القليلة السابقة، وفي العام الماضي على وجه الخصوص استطاع اللاعب الشاب أن يُبرز إمكانياته وأن يحفر أسمه في الدوري الفرنسي على العموم وفي نادي ليل على الخصوص، وعلى الرغم من أن فريقه قد توصف الدوري الفرنسي موسم 2018-19 بفارق 16 نقطة كاملة عن باريس سان جيرمان، إلا أن لاعبنا الإيفواري أستطاع أن يتوصف هدافي الدوري برصيد 22 هدفاً خلف كيليان مبابي، ولكنه قد تخطى الكثير من عمالقة التهديف في الدوري الفرنسي أمثال إيدنسون كافاني، راداميل فالكاو، وهبي الخرزي وأنخل دي ماريا.

وعلى الرغم من أن الموسم السابق هو الموسم الذي أظهر القوة الهجومية للجناح الإفواري، إلا أنه قدم أيضاً موسماً جيداً في الموسم الذي سبقة من الدوري الفرنسي 2017-18، واستطاع أيضاً أن يقنع إدارة الفريق بالاستعانه باللاعب صاحب الـ24 بشكل أساسي في تشكيل نادي ليل.

وفي ظل كثرة الأخبار التي ترجح انتقال اللاعب إلى الدوري الإنجليزي المفعم بالإثارة بعد أدائه الرائع في الموسم المنقضي ومتابعة أكثر من فرقة كبيرة للاعب في سوق الانتقالات الحالي، وخاصة أرسنال الذي يبدوا أن اللاعب أصبح على مشارف الإنتقال إلى الجانرز بصورة كبيرة فكان من المهم أن نعرف متابعينا أكثر عن اللاعب، فعلى سيرة الانتقالات ففي 26 يوليو الماضي أعلن ليل عن تلقيه عرضاً من نابولي بقيمة 71.7 مليون جنية استرليني لضم اللاعب، ولكن بعدها بيوم واحد فقط أعلن النادي مرة آخرى أنه تلقى عرضاً جديدا من أرسنال بقيمة 72 مليون جنية استرليني، وقرر النادي حينها أن القرار سيكون للاعب لإختيار النادي الذي سينضم له.

ولذا فيستعرض معكم جول Goal النسخة العربية في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن نيكولاس بيبي لاعب ليل الفرنسي، من هو؟ كيف كانت بداياته الكروية؟، ما هي إنجازاته؟ وهل يسطع نجمه في الدوري الإنجليزي مثلما فعل في الدوري الفرنسي.

من هو نيكولاس بيبي؟ وما هي سيرتة الذاتية

ولد نيكولاس بيبي في في 29 مايو 1955 بفرنسا وبالتحديد في مدينة إيل دو فرانس، وهو فرنسي من أصل إيفواري نظراً لأن أبويه إيفواريين وكانت له الفرصة للمشاركة مع منتخب فرنسا ولكنه أجاب نداء منتخب ساحل العاج له عندما تم إستدعاءه في نوفمبر 2016، بدأ اللاعب الجناح مشواره الكروي كحارس مرمى في مركز للشباب يدعى سولتير باريس للناشئين حتى أتم عامه الرابع عشر، ثم انتقل إلى نادي بواتييه الذي يلعب في الدور الثاني من الدوري الفرنسي للهواة والذي يُعد الدرجة الخامسة في فرنسا عموماً، وأستمر ضمن ناشئ الفريق حتى عام 2012 مع الكثير من التعديلات التي أبعدته عن مركز حراسة المرمى ليصبح لاعب خط وسط مهاجم وأحيانا مهاجم ثم كجناح.

ففي عام 2012 تم تصعيد اللاعب ليُشارك مع الفريق الأول في دوري الدرجة الخامسة الفرنسي، وقد شارك حينها في 9 مباريات طوال الموسم واستطاع حينها أن يُحرز هدفين، ليقدم نادي أنجيه الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية عرضاً للاعب نيكولاس بيبي وبالفعل ينتقل اللاعب لصفوف ناديه الجديد في 2013، ولكنه قضى موسمه الأول بعد الإنتقال ضمن الفريق الرديف ولم يخوض أي لقاءات رسميه حتى أنضم في الموسم الذي تلاه وشارك لأول مره في 26 أغسطس 2014 كبديلاً للاعب يوهان ايدولين في الدقيقة 73 من مباراة فريقه ضد نادي أرليه أفينيون ضمن بطولة كأس الرابطة الفرنسية والتي هُزم فريقه حينها بنتيجة (2-1).

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أبتعد اللاعب مرة آخرى عن لعب المباريات الرسمية لمدة 3 أشهر وبالتحديد حتى 21 نوفمبر عندما بدأ أول مباراة له مع فريقه ضد نادي أجاكسيو في منافسة دوري الدرجة الثانية الفرنسي وأنتهت حينها المباراة التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1)، ليستمر اللاعب في إثبات نفسه في الفريق ومحاولة حجز مكاناً أساسياً ضمن التشكيل حتى تمت إعارته عام 2015 لنادي أرليانش لمدة عام، واستطاع فيها أن يقدم أداءاً جيداً ليعود عام 2016 ويصبح لاعباً أساسياً في فريق أنجيه.

في 21 يونيو 2017 عقد نادي ليل صفقة مع نادي أنجيه لضم اللاعب نيكولاس بيبي في عقد يمتد لمدة 5 أعوام مقابل مبلغ كبير من المال قُدر بـ10 ملايين يورو، وكانت هذه الصفقة من الصفقات التي كان يُطالب بها المدير الفني مارسيلو بيلسا حينها والذي كان دائماً ما يستكشف اللاعبين بمشاهدة لقطات لهم من كل مباراياتهم في دوري الدرجة الثانية والثالثة الفرنسي، وكان يُتابع اللاعب الإفواري وهو ضمن فريق أنجيه، وكان دائماً ما يصف لاعب الجناح المدرب بيلسا قائلاً عنه بأنه مدرب مميز ورائع.

بدأ حينها موسمه الأول مع ليل باللعب كمهاجم تحت قيادة وتعليمات المدرب مارسيلو بيلسا الذي كان يرى في اللاعب مقاومات المهاجم حينها قبل أن ينتقل المدرب بيلسا حينها ويأتي المدرب كريستوف جالتير لقيادة المسؤلية الفنية للفريق ويعتمد على نيكولاس بيبي مرة آخرى للعب كجناح.

بعد أن تلقى اللاعب مكالمة إستدعاءه للمشاركة مع المنتخب الوطني الإفواري في نوفمبر 2016، إنضم اللاعب ليشارك لأول مرة مع منتخب بلاده في مباراتهم ضد المغرب ضمن تصفيات كأس العالم 2018، ولكنه ظل على دكة البدلاء ولم يتم الإستعانه به في المباراة التي أنتهت بالتعادل السلبي حينها، ولكنه ظهر بعدها بثلاثة أيام في مباراة ودية ضد المنتخب الفرنسي وأنتهت حينها المباراة بنفس نتيجة مباراة المغرب وهو التعادل بنتيجة (0-0)، ولم يلعب سوى في الدقائق الأربع الأخيرة بدلا من ماكس آلان.

وفي 24 مارس 2018 شارك اللاعب مرة آخرى في مباراة ودية ضد منتخب توجو، وسجل حينها اللاعب الإيفواري أول أهدافه الدوليه في شوط المباراة الأول مسجلاً هدفين حينها، ولكن أنتهت المباراة بالتعادل بنتيجة (2-2)، وبعد إنتهاء اللقاء بثلاث أيام سجل هدفاً آخر في مباراة ساحل العاج الودية ضد مولدوفا ليصبح من أسباب إنتصار المنتخب الإيفواري بنتيجة (2-1) حينها، ثم سجل هدف منتخب بلاده الأول في مباراتهم ضد رواندا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019، وأنتهت حينها المباراة بانتصار الفيلة بثلاثية نظيفة.

الأندية التي لعب لها نيكولاس بيبي:

الفريق الفترة المشاركات سجل بواتييه 2012 - 2103 9 2 أنجيه 2013 - 2017 47 3 أرليانش 2015 - 2016 ( إعارة ) 32 8 ليل 2017 - 79 37

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مُشاركات نيكولاس بيبي مع منتخب ساحل العاج:

الفترة المشاركات سجل 2016 - 2019 15 4

ما هي إنجازات نيكولاس بيبي في مسيرتة الكروية؟

مازال اللاعب نيكولاس بيبي صغيراً ويستطيع أن يُحقق الكثير من الإنجازات في المستقبل، ولكنه قدم أداءاً رائعاً في آخر موسمين خاضهم مع فريق ليل الفرنسي، حيث كان موسمه الأول مع الفريق في الدوري الفرنسي 2017-18 صعباً على جميع أفراد الفريق، فقد كان الفريق مهدداً بالهبوط، وبالفعل تجنب الهبوط بفارق نقطة واحدة فقط بعد أن أحتل المركز الـ17 برصيد 38 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن فريق تولوز صاحب الـ37 نقطة، وشارك حينها نيكولاس بيبي في جميع مباريات الفريق في الدوري الفرنسي بإستثناء مباراتين فقط، واستطاع حينها أن يسجل 13 هدفاً في الـ36 مباراة التي خاضها في الدوري والتي كان من بينها أغلى هدفين له حينها خارج ملعبهم أمام كلً من نادي تولوز الذي كان من الممكن أن يكون سبباً لهبوط الفريق، وأيضاً سجل أمام نادي ميتز الذي أنهى الموسم حينها في المركز الآخير برصيد 26 نقطة.

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وفي 15 سبتمبر 2018 سجل الإيفوار أول ثلاثية "هاتريك" له في تاريخه خلال الدوري الفرنسي موسم 2018-19 من بينها ركله جزاء، واستطاع نادي ليل حينها الانتصار خارج ملعبهم على فريق فريق أميان بنتيجة (3-2)، بعد هذه المباراة بأيام صرح جيرارد لوبيز رئيس النادي أن برشلونة كان من بين العديد من الأندية التي كانت مهتمة بالتعاقد مع اللاعب، وفي 14 أبريل 2019 أستطاع اللاعب أن يكسب قاعدة جماهيرية كبيرة بعد تقديمه مباراة رائعة ضد باريس سان جيرمان عندما سجل هدفاً رائع واستطاع أن يصنع هدفين آخرين في فوز نادي ليل على البطل الباريسي بنتيجة (5-1)، ليُنهي الموسم برصيد 22 هدفاً و11 تمريرة مساعدة وتم إختيارة ضمن تشكيلة الموسم في الدوري الفرنسي.

إحصائيات نيكولاس بيبي في الدوري الفرنسي مع نادي ليل:

الفريق مشاركة سجل موسم ليل 36 13 2017-18 38 22 2018-19

نجاح نيكولاس بيبي صناعة منزليه

كما أشرنا من قبل أن نيكولاس بيبي أو المعروف منذ الصغر بأسم نيكو قد ولد في مدينة إيل دو فرانس في شمال وسط فرنسا لأبوين إيفواريين، وتبدأ قصة بيبي في أسرة فقيرة رغم ولادته في فرنسا إلا أن والديه كانوا من المهاجرين الذين هاجروا من ساحل العاج إلى فرنسا في عام 1990 للبحث عن حياة أفضل، وكان على سيليستين والد نيكولاس البحث عن وظيفة ليُعيل أسرته حتى تولى وظيفة حارس سجن، بينما كانت أمه ربة منزل، ثم أنجبوا نيكو ونشأوه في بلدة مانتس لا جولي بمدينة إيل دو فرانس قبل أن يُقرر والدا نيكولاس الهجرة إلى مدينة بواتييه في غرب فرنسا بعد أن أنتقل سيليستين ضمن وظيفته إلى هذه المنطقة.

وكانت نشأة اللاعب الإيفواري في هذه المنطقة كلاعب كرة مليئة بالصعوبة حيث لم تكن هناك أي ألعاب أو فرق كبيرة بالمنطقة، وكان كل ما يفعله هو ركل الكرة في أي مكان يذهب إليه حتى جائت لحظة من أكثر اللحظات التي تدون عندما سأله معلمه في المدرسة وهو في عمر صغير سائلاً إياه عما يريد أن يصبح في حياته عندما يكبر؟، سؤال إعتادنا جميعاً سماعة في سن الطفولة وكان رد نيكو حينها هو "أريد أن أكون لاعب كرة قدم محترف عندما أكبر" وكان هذا القرار صادماً للمعلم الذي كان يعلم حال عائلة الطفل الصغير حينها ولكنه لم يكن يعلم أن نيكولاس بيبي يملك قوة إرادة كبيرة تساعده على الوصول إلى أحلامه، ولكن قرر المعلم حينها مساعدة الولد الصغير في تحقيق أحلامه وكان يحاول دائماً دعمه حتى ألتحق بمركز للشباب يدعى سولتير باريس للناشئين كحارس مرمى.

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وكان السبب الحقيقي وراء نجاح اللاعب هو أسرة نيكو وعلى وجه الخصوص أبيه سيليستين الذي كان يعشق الكرة منذ صغره وكان بالفعل لاعباً في شبابه ولكن لم يستطع النجاح أو الاحتراف في ظل الحياة الصعبة التي كان يعيش بها، ولذا فقد قرر سيليستين أن يصبح لاعب كرة قدم بالوكالة من خلال أبنه نيكولاس وكانت هذه هي اللحظة التي قرر فيها وضع حلمه جانباً والإلتحاق بوظيفة مشرف سجن ومحاولة تأمين أبنه مادياً ليستطيع تأهيله للعب الكرة منذ الصغر، وكان دائماً ما يرافق نيكولاس الصغير في كل تدريباته، بل تعلم وذهب للحصول على ترخيص كمعلم كرة قدم من أجل البقاء بالقرب من أبنه أكثر.

ولذا فكان وصف نيكولاس بيبي عندما تم سؤاله عن وصف لأبويه رد قائلاً "أبي المجتهد وأمي الجميلة" فأسرة نيكو كانت دائماً تقدم الدعم له منذ الصغر، كانت الجدار الحامي للطفل الذي طمح في أن يصبح لاعباً محترفاً في كرة القدم، وحتى هذه اللحظة مازال اللاعب الإيفواري ينشر دائماً لحظاته السعيده مع أسرته المكونة من أبويه وأشقاءه وأفراد عائلته المقربون دلالة على حبه الكبير لعائلته التي كان لها دوراً هاماً في ما وصل إليه وما سيصل له في المستقبل.

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هل يسطع نجم نيكولاس بيبي في الدوري الإنجليزي؟

مع أقتراب مؤشرات انتقال اللاعب لأرسنال الإنجليزي فيجب علينا في البداية أن نعلم طبيعة لعب نيكولاس بيبي ومميزاته وعيوبه أيضاً، فاللاعب نيكو في بداياته كان يلعب بخشونه كبيرة وكان ايضاً يوصف أحيانا باللاعب الكسول حيث لا يحاول الركض خلف أي كرة بعيده عنه فكان يستسلم دائماً ويوفر طاقته، ولكن بعد ما مر به من أعوام إحترافية وخبرة خاصة في نادي ليل تطور اللاعب بشكل كبير حيث أصبح واحداً من أكثر الأجنحة الهجومية تهديفاً خاصة في الموسم الأخير الذي سجل فيه 22 هدفاً وصنع 11 أخرين.

وما فرق في أسلوب اللاعب في الأعوام القليلة السابقة هو أنه أصبح يتجه مباشرة نحو المرمى وهذا طور كثيراً منه ليصبح لاعباً يُجيد التسديد والمراوغة والتهديف بنسبة كبيرة، وهذا ما يفتقده كلً من هنريخ مختيتاريان وأليكس أيوبي أجنحة أرسنال، ويجيد اللاعب الإيفواري الاختراق من العمق والتسديد بالقدم اليسرى القوية لدى اللاعب على غرار محمد صلاح لاعب ليفربول.

يعتمد نادي أرسنال على الأغلب على طريقة لعب (4-2-3-1) والذي كانت تضع حملاً كبيراً على المهاجم الوحيد في ظل وجود أجنحه لا تملك النزعة التهديفية كما أشرنا من قبل، وهذا ما يتميز به اللاعب نيكولاس بيبي الذي أيضاً يستطيع اللعب كجناح أيسر على الرغم من أعتماد ليل عليه في الجانب الأيمن نظراً للعبه بالقدم اليسرى التي تتيح له التسديد المباشر على المرمى أكثر من كونه جناح أيسر.

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وأيضاً فقد سبق لبيبي أيضاً اللعب كمهاجم تحت قيادة المدرب مارسيلو بيلسا كما أشرنا من قبل، وعلى الرغم من أن هذا المركز لم يكن المحبب للاعب ويضعه دائماً في أحضان المدافعين وهذا ما لا يستطيع نيكو التعامل معه جيداً، ولكن كل هذه المميزات تتيع لأي مدير فني الاعتماد على اللاعب بالطريقة المثلى والأسلوب الذي يريده، ولذا فمن المتوقع أن يُقدم اللاعب دعماً كبيراً خاصة بوجود أوباميانج الذي يلعب كجناح أيسر، والوافد الجديد داني سيبايوس.