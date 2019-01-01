إيمري يكشف آخر تطورات صفقة بيبي وماذا يفعل خضيرة في آرسنال؟

هكذا تحدث المدرب الإسباني بعد هزيمة ليون

كشف مدرب آرسنال أوناي إيمري، عن آخر مستجدات صفقة الإيفواري نيكولاس بيبي، المرشح فوق العادة للانتقال من صفوف ليل إلى معقل المدفعجية خلال الأيام وربما الساعات القليلة القادمة.

وفي حديثه الروتيني مع الصحفيين بعد الهزيمة أمام ليون بهدفين مقابل هدف ضمن استعدادات كلا الفريقين للموسم الجديد، قال المدرب الإسباني في رده على سؤال حول صحة ما تردد عن اقتراب النادي من ضم جناح ليون بيبي، قال "الإدارة تحرص دومًا على تحسين الفريق، وأمامنا اختيارات كثيرة، وبيبي من اللاعبين الجيدين، ونحن نبحث عن اللاعبين الجيدين".

وأضاف "نريد أفضل اللاعبين أمام نيوكاسل –اللقاء الافتتاحي لموسم البريميرليج-. ماذا يفعل سامي خضيرة في مدرجات ملعب الإمارات اليوم؟ نعرف أنه لاعب جيد. لكن للمرة الأولى أسمع منكم عن اهتمام أو ارتباط آرسنال بخضيرة!".

من جهة أخرى، تحدث عن الإصابة التي لحقت بالمهاجم الفرنسي الكسندر لاكازيت، قائلاً "لقد قال لي الطبيب إنه سيخضع لفحص طبي غدًا على مستوى الكاحل. وسيتم تقييمه ومتابعته في الأيام القليلة القادمة، لكن الإصابة ليست خطيرة".

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هل هناك هدف أفضل منه؟ 🤔pic.twitter.com/lmDul461kC — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 28, 2019

وعن واقعة الهجوم بالأسلحة البيضاء على مسعود أوزيل وكولاسيناك، قال "تعرضا لظرف شخصي، لذا كان من الأفضل منحهم بضعة أيام لقضاء وقتهم مع الأسرة. تشاكا سيحمل شارة القيادة؟ سيكون أحد القادة الخمسة، وسأقرر من يكونون"، وفي الأخير أشاد بمنافسه الفرنسي، كونه لا يتأثر ببيع أبرز نجومه كل عام.