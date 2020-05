وصل مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، إلى المباراة رقم 400 في تاريخه بمسابقة الدوري الألماني بعد مشاركته أمام بوروسيا دورتموند في كلاسيكير الجولة 28 من البوندسليجا.

نوير لعب لصالح شالكه وبايرن ميونخ في الدوري الألماني وحقق اللقب 7 مرات.

وكانت إدارة البافاري قد منحت الحارس عقدًا جديد ينتهي في 2023 بعد تردد أنباء مغادرته.

وبحسب أرقام "أوبتا"، فإنّ نوير لعب 399 مباراة قبل لقاء دورتموند استقبل فيها 312 هدفًا فقط وخرج بشباك نظيفة في 191 مواجهة.

ولعب نوير 243 لقاء في البوندسليجا مع البافاري لم يستقبل أي هدف في 129 مباراة وتلقى 158 هدفًا في المجمل، بينما مع شالكه، شارك في 156 مواجهة اهتزت فيها شباكه 154 مرة وحافظ على نظافة شباكه في 62 مناسبة.

400 - @Manuel_Neuer makes his 400th #Bundesliga appearance today. Since his debut (MD 2 2006-07), no player has played as many BL games as #Neuer. Wall. #BVBFCB @FCBayernEN pic.twitter.com/lv0EiME0Xo