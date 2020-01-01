رسمياً.. بايرن ميونخ ينهي الجدل ويعلن التجديد لنوير

أنباء غير سعيدة لكل الحالمين بضم الحارس الألماني

أغلق نادي بايرن ميونخ الألماني، الجدل تماماً حول مستقبل حارسه مانويل نوير، بعدما أعلن التجديد بشكل رسمي لنجمه المخضرم.

العديد من التكهنات أثيرت حول مصير نوير الفترة الأخيرة، بعد تعثر المفاوضات حول التوقيع على عقد جديد أكثر من مرة، وسط أنباء حول خلاف يخص التفاصيل المالية.

الأمر وصل للتصريحات العلنية، حيث نفى صاحب الـ34 سنة اقترابه من التجديد مؤخراً، رغم تأكيدات المسؤولين بالنادي على حسم المفاوضات ونجاحها.

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وبعد كل هذا الجدل، قرر بايرن إسدال الستار على هذه القضية، ليعلن توقيع نوير على عقد جديد حتى 2023، بدلاً من عقده الحالي الذي كان ينتهي في 2021.

BREAKING: Manuel Neuer signs new contract until 2023 ✍️ pic.twitter.com/L7cta3QIQI — Goal (@goal) May 20, 2020

وقال اللاعب عقب الإعلان الرسمي:"توقف النشاط الرياضي بعد انتشار فيروس كورونا، تسبب في تأجيل قراري، لأننا لم نعلم ما سيحدث في كرة القدم بشكل عام ومصير الدوري الألماني".

وأضاف:"الآن الأمور مستقرة بشكل أكبر، وحرصت على الاستمرار بنظرة تفاؤل نحو المستقبل، أردت الاستمرار هنا لشعوري بالراحة في منزلي بأحد أكبر الأندية في العالم".

وأما كارل رومينيجه المدير التنفيذي للنادي الألماني قال:"وضعت نفسي في موقف نوير عندما تأجلت الأمور، وعلمت الاتجاه الذي يسير نحوه في مسيرته، وأهم شيء أن تجديد عقده معنا بعث برسالة قوية للجميع".

وكان نوير قد انضم للعملاق الألماني في 2011 قادماً من شالكه، وخاض 375 مباراة بقميص الفريق، محققاً العديد من النجاحات المحلية مع البافاري، وحصد لقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2012/2013.