نوير غاضب من بايرن ميونخ رغم الفوز الكبير على كولن

لم يكن يجب أن يحدث ما حدث..

لم يخفِ مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، امتعاضه من التراخي الذي حدث للبافاري خلال الفوز الساحق على كولن برباعية لهدف في الدوري الألماني.

وكانت كتيبة هانزي فليك قد أنهت المباراة في أول ربع ساعة بإحرازها ثلاثة أهداف نظيفة، لكن في الشوط الثاني تراجع المستوى كثيرًا وأحرز كولن هدف التقليص وكان قريبًا من التسجيل مرة أخرى.

نوير تصدى لثلاثة انفرادات محققة ببراعة شديدة، ليخرج بعد المباراة ويطالب بضرورة استمرار الأداء المميز الذي ظهر به الفريق في الشوط الأول طوال الـ90 دقيقة مهما كان مستوى الخصم.

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الدولي الألماني في تصريحات للصحافة بعد المباراة قال "يزعجني أننا لم نستمر في اللعب بنفس الصورة التي كُنّا عليها في الشوط الأول. لقد جعلنا الأمور صعبة على أنفسنا بعد ذلك.".

كما أضاف "كان بإمكاننا تسجيل ما يصل إلى عشرة أهداف اليوم، لكن لو لم تسر الأمور على ما يرام لنا، لكان كولن قد أحرز أيضًا خمسة أو ستة أهداف أيضًا.".

وتابع "في النهاية، النتيجة 4-1، لكنك لا تزال تذهب إلى غرفة خلع الملابس وفي نفسك بعض الضيق مما حدث في المستوى بالشوط الثاني.".

وأتم "ليس لدينا أي شك في أنفسنا لأننا نعلم أننا نتملك فريقًا رائعًا ولاعبين رائعين، نعتقد أن بمقدورنا الفوز بلقب الدوري وهذا هو سبب وجودنا في الصدارة الآن.".

الجدير بالذكر أن بايرن ميونخ سوف يلتقي الأسبوع المقبل مع تشيلسي في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

كما تجدر الإشارة إلى أن العملاق البافاري يتصدر البوندسليجا بفارق نقطة وحيدة عن لايبزيج وأربع عن بوروسيا دورتموند.