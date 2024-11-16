نونيز ودياز وياري مينا.. استفزاز وصفع مصور في اشتباكات بين لاعبي أوروجواي وكولومبيا

ماذا حدث؟

شهدت مواجهة أوروجواي وكولومبيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 العديد من الأحداث المثيرة للجدل، والتي انتهت بأزمة كبرى بين لاعبي الفريقين.

تقدم منتخب كولومبيا بهدف خوان فرناندو كوينترو في الدقيقة 31، قبل أن يرد منتخب أوروجواي بثنائية دافينسون سانشيز بالخطأ في مرماه ورودريجو أجويري في الدقيقتين 57 و60.

وفي الدقيقة 90+6، تمكن أندريس جوميز من تسجيل التعادل للضيوف، وبينما اعتقد الجميع أن المباراة ألقت بكل أوراقها، أحرز مانويل أوجارت هدف الفوز القاتل لأوروجواي في الدقيقة 90+11.

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وبعد الهدف الثالث، توجه مهاجم أوروجواي داروين نونيز نحو المدافع الكولومبي ياري مينا، وأشار إليه بحركات استفزازية، ما أشعل الأجواء بين اللاعبين.

وبعد نهاية المباراة، وقعت مشادة كلامية بين لاعبي الفريقين، لم تتطور إلى عراك كبير، لكن الكاميرات التقطت لقطة لمينا وهو يوجه ضربة خفيفة إلى أحد المصورين أثناء محاولته فصل زميله لويس دياز عن لاعبي أوروجواي.

بهذه النتيجة، رفع منتخب أوروجواي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن منتخب كولومبيا (الثالث)، بينما يأتي منتخب الأرجنتين في الصدارة بـ22 نقطة.