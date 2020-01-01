نونو مينديش: معجزة الظهير الأيسر المطلوب في ريال مدريد وليفربول

قدم نونو مينديش أداء لافت مع الفريق الأول لسبورتينج لشبونة دفعت ريال مدريد وليفربول ومانشستر يونايتد لمتابعته ووضعه على قائمة المطلوبين لديهم

بالنظر إلى كل ما حققه كريستيانو رونالدو خلال مسيرته، سيكون من الصعب جدًا على أي لاعب الخروج من أكاديمية سبورتنج لشبونة ومحاكاة أعظم خريجيها على الإطلاق.

ومع ذلك، فإن المجموعة الحالية من الشباب في الأكاديمية تثير الأنظار في جميع أنحاء أوروبا، حيث يحرص عدد من أكبر الأندية في القارة على وضع أيديهم على لاعبين يأملون أن يقتربوا من تكرار نجاح رونالدو.

ارتبط الجناح الطائر جويلسون فيرنانديش بالفعل بالانتقال إلى آرسنال بينما يتواجد قلب الدفاع إدواردو كواريشما على رادار كل من مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد.

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ولكن من بين مجموعة مواهبهم الحالية، فإن نونو مينديش هو الذي يحظى بأكبر قدر من الاهتمام، وقيل أنه هدف لمانشستر يونايتد وليفربول وريال مدريد، في حين تم طرح أسماء يوفنتوس وآرسنال وميلان أيضًا كوجهات قادمة محتملة للظهير الأيسر الشاب الرائع.

بالفعل كان لاعبًا أساسيًا في فريق سبورتنج الأول، حتى أن مينديش قد تم استدعاؤه إلى منتخب البرتغال الأول قبل إعادة ترتيب البطولة الأوروبية.

كان ذلك بمثابة تتويج لرحلة سريعة إلى قمة اللعبة للشاب، الذي لم يبدأ لعب كرة القدم بشكلٍ احترافي حتى سن التاسعة عندما اكتشفه مدرس مدرسته "برونو بوتيليو" الذي دعاه إلى الانضمام لنادي ديسبيرتار في ضواحي لشبونة.

كان مينديش لاعب كرة قدم نموذجي في الشارع، ترك انطباعًا فوريًا في محيطه الجديد.

وفي حديث له قال بوتيليو لريكورد: "لقد قمنا بتدريبات فردية ضد حارس المرمى لنرى قاط قوته. رفع نونو الكرة فوق حارس المرمى"كابريتو"، وسجل بلمسة نهائية على طريقة رونالدينيو."

وأضاف دييجو جونكالفيس، أحد مدربيه في ذلك الوقت: "بدأنا دائمًا التدريب مع"صائد الكرة ". أعطينا ست أو سبع كرات لـ 14 طفلاً وحاولوا قطع الكرة من بعضهم البعض.

"انتهى التمرين عندما كان نونو بدون الكرة، والذي استغرق حوالي 15 دقيقة. فقط لمعرفة الجودة التي يتمتع بها - كان رائعًا"

إن وجود لاعب يتمتع بهذه القدرة والثقة على الكرة لا يبقيه في الظل طويلاً، وسرعان ما كان الثلاثة الكبار في البرتغال - بورتو وبنفيكا وسبورتنج - متهافتون على مينديش.

في النهاية، انحصر الخيار على بنفيكا أو سبورتنج، وعلى الرغم من قضاء بعض الوقت في التدريب مع الأول، اختار مينديش فريق ملعب جوزيه ألفالادي، معترفًا بأنهم "أسروه" بمبيعاتهم على الرغم من لقاء مثير مع كشاف سبورتنج أكيل مومادي.

وقال مينديش لريكورد: "لقد رآني ألعب واتصل بي للتحدث معه لاحقًا، عندما كنت وحدي في المنزل، طرق بابي. وجدت الأمر غريبًا وذهبت للحصول على سكين من المطبخ. اعتقدت أنهم سوف يخطفونني.

"عندما فتحت الباب رأيت أنه هو، وكنت هادئًا. حتى أنه أظهر لي بطاقة رياضية حتى لا أشك. أخبرني أنهم يريدونني هناك وذهبت من كل قلبي."

بعد أن التحق بأكاديمية سبورتنج عندما كان يبلغ من العمر 10 سنوات، أمضى مينديش السنوات الأربع التالية في رحلة ذهابًا وإيابًا لمدة ساعتين من منزله إلى التدريب كل ليلة مع بوتيليو قبل الانتقال في النهاية إلى مكان قريب في سن 14.

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في ذلك الوقت تقريبًا، تم تحويله من مركزه الأول كرقم 10 أو إلى الأمام على نطاق واسع إلى الظهير الأيسر، حيث شعر بسرعته وموقفه غير الأناني جنبًا إلى جنب مع ميوله الهجومية سيجعله الظهير الحديث المثالي .

كانت هناك بعض مشاكل التسنين، حيث اعترف مدربي الشباب في سبورتنج منذ ذلك الحين بأنهم فكروا في السماح له بالمغادرة بينما كان يكافح من أجل الانتقال.

ولكن منذ توليه مركزه الجديد، تطور مينديش كثيرًا، مع حرصه على القيادة داخل ظهير الخصم بدلاً من خارجه، مما يضمن أنه من الصعب باستمرار مراقبته في الثلث الأخير.

بعد أن وضع فيروس كورونا نهاية مبكرة لموسم كرة القدم للشباب، كان مينديش واحدًا من مجموعة صغيرة من الشباب الذين تم استدعاؤهم إلى فريق سبورتنج لشبونة الأول من قبل المدرب الجديد روبن أموريم على الرغم من أنه لعب مرة واحدة فقط منذ نهاية نوفمبر بسبب الإصابة.

لقد كان مبهرًا بشكلٍ واضح، وبعد أن شارك لأول مرة من على مقاعد البدلاء ضد باكوس فيريرا في المبراة الثانية بعد العودة من التوقف، تم اختياره بعد ذلك في التشكيلة الأساسية للمباراة التالية ضد تونديلا عشية عيد ميلاده الثامن عشر.

في البداية، أصبح أصغر لاعب يتم اختياره في تشكيلة سبورتنج لشبونة منذ أن اشترك رونالدو مع الفريق الأول، وفي اليوم التالي تمت مكافأته بعقد جديد مدته خمس سنوات مقابل 45 مليون يورو.

بدأ ست من مباريات سبورتنج السبع المتبقية في الدوري البرتغالي، واحتفظ بمكانه في بداية موسم 2020-21 بعد أن تم اختياره في تشكيلة أموريم كظهير أيسر مفضل له في كل من مباريات النادي الخمس الافتتاحية.

بالإضافة إلى استمراره في التحسن الدفاعي، تواصل قدرته في الهجوم السماح له بالتميز عن البقية، حيث كان هدفه الأول في أوائل أكتوبر مثالاً واضحًا لما يمكنه تقديمه في الثلث الأخير.

مع مرور أقل من خمس دقائق أمام نادي بورتيمونيسي، تمكن مينديش من الفوز بالكرة من قلب الظهير الخصم، وتخطي بعيدًا عن قلب الدفاع قبل أن يراوغ الحارس ويودع المرمى في الشباك.

فقط رونالدو وريكاردو كواريسما - اللاعبان اللذان يُعتبران أفضل خريجي أكاديمية للنادي على الإطلاق - سجلا أهدافًا لفريق سبورتينج الأول في سن أصغر، وإذا كانت مسيرتهما ستمضي قدماً، فإن مينديش يبدو على استعداد للذهاب إلى القمة أعلى.

اعترف بأن اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز هو حلم، ومن غير المرجح أن يتوقف كل من مانشستر يونايتد ولا ليفربول عن مراقبة تقدم لاعب يعشق دافيد ألابا ومارسيلو وليونيل ميسي، وكذلك رونالدو.

يتعين عليهم دفع مبلغ كبير من المال لتأمين توقيع الشاب، لكن الدلائل تشير إلى أن مينديش يستحق ما سيدفع فيه.